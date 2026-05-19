UBND TP Hà Nội đang lấy ý kiến đóng góp cho dự thảo nghị quyết của HĐND TP quy định cơ chế, chính sách đầu tư, phát triển và hỗ trợ nhà ở, trong đó bổ sung nhiều ưu đãi dành cho chuyên gia, nhà khoa học, nhân lực công nghệ cao và người làm việc trong các lĩnh vực ưu tiên.

Theo dự thảo, ngoài các nhóm được hưởng chính sách nhà ở xã hội theo quy định hiện hành, Hà Nội đề xuất mở rộng đối tượng được xem xét hỗ trợ nhà ở xã hội đối với nhân lực khoa học và công nghệ, chuyên gia, nhà khoa học, nhân lực số, lao động trong các lĩnh vực ưu tiên như kinh tế số, kinh tế xanh, đổi mới sáng tạo, trí tuệ nhân tạo, bán dẫn, công nghệ sinh học và các ngành trọng điểm khác.

Những người trực tiếp tham gia các chương trình, công trình, dự án trọng điểm có ý nghĩa quan trọng đối với phát triển kinh tế - xã hội của Thủ đô cũng thuộc diện được xem xét hỗ trợ.

Hà Nội đề xuất mở rộng đối tượng được xem xét hỗ trợ nhà ở. Ảnh: Hoàng Hà

Ngoài ra, Hà Nội cũng xem xét hỗ trợ đối với cá nhân có đóng góp đặc biệt cho phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số hoặc phát triển kinh tế - xã hội của thành phố.

Dự thảo nêu điều kiện để được hưởng chính sách là người được hỗ trợ phải đáp ứng quy định về nhà ở theo pháp luật hiện hành, có khoảng cách từ nơi ở đến nơi làm việc vượt quá giới hạn phù hợp với điều kiện giao thông, khả năng tiếp cận hạ tầng đô thị và yêu cầu sử dụng lao động do UBND TP quy định.

Đáng chú ý, thành phố đề xuất áp dụng mức điều kiện thu nhập cao hơn quy định chung về nhà ở xã hội nhằm thu hút và giữ chân nguồn nhân lực chất lượng cao. Người được hỗ trợ cũng phải cam kết làm việc, cống hiến cho Hà Nội tối thiểu 5 năm. Trường hợp vi phạm cam kết có thể phải hoàn trả ưu đãi hoặc bị thu hồi nhà ở.

Về hình thức hỗ trợ, các đối tượng có thể được mua, thuê mua hoặc thuê nhà ở xã hội. Thành phố cũng đề xuất ưu tiên bố trí thuê nhà ở xã hội đối với chuyên gia, nhà khoa học, nhân lực công nghệ cao và nhân lực số làm việc theo thời hạn.

Dự thảo khuyến khích phát triển mô hình nhà ở xã hội cho thuê dài hạn, nhà lưu trú chuyên gia, nhà ở dành cho nhân lực khoa học - công nghệ tại các khu công nghệ cao, khu đổi mới sáng tạo, khu nghiên cứu - phát triển, khu công nghiệp và khu đại học.

Hỗ trợ thuê nhà, tặng biệt thự, căn hộ chung cư với nhiều đối tượng

Ngoài chính sách nhà ở xã hội, Hà Nội cũng đề xuất cơ chế hỗ trợ riêng đối với nhân lực chất lượng cao.

Theo đó, người có hợp đồng làm việc hoặc được tuyển dụng tham gia các chương trình thu hút nhân lực chất lượng cao của thành phố, cam kết làm việc tối thiểu 5 năm, có thể được hỗ trợ thuê nhà ở trong thời gian công tác.

Đặc biệt, dự thảo đưa ra chính sách hỗ trợ mạnh hơn đối với nhóm cam kết gắn bó lâu dài. Cụ thể, người cam kết làm việc từ 5 năm đến dưới 10 năm có thể được tặng căn hộ chung cư hoặc giảm tối đa 50% tiền mua biệt thự, nhà liền kề. Trường hợp cam kết làm việc từ 10 năm trở lên có thể được tặng nhà ở, gồm biệt thự, nhà liền kề hoặc căn hộ chung cư.

Đối với nhà ở công vụ, dự thảo quy định người được hỗ trợ phải có quyết định điều động, luân chuyển, biệt phái hoặc phân công công tác; chưa có nhà ở tại Hà Nội hoặc có nhà nhưng ở xa nơi làm việc.

Nhà ở công vụ chỉ được cho thuê trong thời gian đảm nhiệm chức vụ hoặc thực hiện nhiệm vụ, không được bán, cho thuê lại, cho mượn dưới mọi hình thức.

Dự thảo cũng đề xuất cơ chế hỗ trợ tín dụng cho người mua, thuê mua nhà ở thông qua các khoản vay ưu đãi với lãi suất thấp hơn thị trường hoặc hỗ trợ một phần lãi suất vay thương mại. Nguồn hỗ trợ được thực hiện từ ngân sách hoặc vốn ủy thác qua Quỹ Đầu tư phát triển TP Hà Nội.