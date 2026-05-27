Chủ tịch UBND TP Hà Nội Vũ Đại Thắng chiều nay chủ trì cuộc họp nghe báo cáo việc triển khai thực hiện chỉ đạo của Trung ương về tiến độ khởi công dự án nhà ở xã hội (NƠXH) và nhà ở cho thuê.

Phó chủ tịch thường trực UBND TP Dương Đức Tuấn chỉ ra rào cản lớn hiện nay là tâm lý người dân còn nặng nề chuyện sở hữu nhà ở. Trong khi đó, xu hướng quốc tế đang chuyển dần sang mô hình thuê nhà để phù hợp với thu nhập cũng như từng giai đoạn phát triển của các nhóm dân cư.

Dẫn chứng từ câu chuyện thành công của Singapore với quỹ nhà ở cho thuê quy mô lớn được quản lý chuyên nghiệp, ông Tuấn nhấn mạnh tầm quan trọng của việc đảm bảo chỗ ở ổn định cho người dân và gia tăng tính linh hoạt cho thị trường bất động sản đô thị.

Theo ông, hệ thống pháp luật cần tiếp tục nghiên cứu, điều chỉnh để phân loại rõ cơ chế vận hành của từng nhóm nhà ở. Đặc biệt, phân khúc nhà ở cho thuê đang thiếu khung pháp lý đầy đủ. Việc sớm hoàn thiện hành lang pháp lý, đa dạng hóa mô hình đầu tư sẽ giúp hình thành các quỹ nhà ở quy mô lớn, đáp ứng nhu cầu thực tế của nhóm thu nhập trung bình, thấp, công nhân, sinh viên và người lao động đô thị.

Chủ tịch Hà Nội Vũ Đại Thắng: Cần chuyển từ tư duy tích sản sang bảo đảm nhu cầu ở thực của người dân

Chủ tịch UBND TP Vũ Đại Thắng cho rằng thời gian qua, thành phố dù đã đẩy mạnh phát triển NƠXH cho người thu nhập thấp, công nhân, giáo viên, bác sĩ... Phân khúc nhà ở cho thuê vẫn chưa được quan tâm đúng mức.

Dựa trên kết quả buổi làm việc ngày 25/5 của Thủ tướng cùng lãnh đạo các bộ, ngành với Hà Nội, ông khẳng định đây là bước chuyển đổi quan trọng từ tư duy tích sản sang bảo đảm nhu cầu ở thực của người dân. Thủ đô có đầy đủ cơ sở chính trị, pháp lý và điều kiện tổ chức để triển khai mô hình này.

Cam kết rút gọn tối đa thủ tục

Hà Nội đặt mục tiêu thúc đẩy thí điểm khởi công một dự án nhà ở cho thuê ngay trong tháng 6 để làm hình mẫu nhân rộng.

Để hiện thực hóa mục tiêu này, Chủ tịch Hà Nội nhấn mạnh: “Thành phố cam kết rút gọn tối đa thủ tục, ưu tiên giải quyết nhanh các quy trình để sớm triển khai các dự án nhà ở cho thuê trong thời gian tới”.

Người đứng đầu chính quyền thành phố yêu cầu các sở, ngành khẩn trương rà soát, nghiên cứu cơ chế chính sách đủ hấp dẫn để thu hút doanh nghiệp có kinh nghiệm chủ động đăng ký, đề xuất dự án. Hà Nội sẽ nghiên cứu điều chỉnh tăng tỷ lệ NƠXH cho thuê (thay vì mức khoảng 20% như trước đây, có thể nâng lên mức 20-30% tùy từng dự án).

Báo cáo về phương án triển khai đồng thời, Sở Xây dựng cho biết đã tham mưu bổ sung các cơ chế, chính sách hỗ trợ đầu tư nhà ở cho thuê vào dự thảo Nghị quyết của HĐND thành phố theo Luật Thủ đô năm 2026.

Sở Quy hoạch - Kiến trúc chủ trì rà soát, đề xuất quỹ đất phù hợp, ưu tiên khu vực kết nối thuận tiện giao thông công cộng, gần khu công nghiệp, khu công nghệ cao hoặc nơi tập trung lao động chất lượng cao. Sở Tài chính lựa chọn nhà đầu tư theo cơ chế đặc thù. Sở Nông nghiệp và Môi trường sẽ phối hợp rà soát quỹ đất công đủ điều kiện. Sở Xây dựng sẽ hỗ trợ hoàn thiện các thủ tục về thiết kế, giấy phép xây dựng. Các xã, phường được giao phối hợp rà soát đất, hỗ trợ giải phóng mặt bằng để đảm bảo tiến độ.

Đáng chú ý, đối với các dự án xã hội hóa, Chủ tịch UBND TP đồng ý với việc rà soát một số khu đất sạch, đã có quy hoạch phù hợp để chuyển đổi sang phát triển khu đô thị có nhà ở cho thuê.

Khởi công 7 dự án nhà ở xã hội ngay trong tháng 6 Song song với phân khúc nhà ở cho thuê, cuộc họp cũng đề cập tới tiến độ của 90 dự án NƠXH (khoảng 80.800 căn hộ) đang triển khai. Kế hoạch cụ thể trong năm nay, thành phố dự kiến khởi công 41 dự án NƠXH với khoảng 27.426 căn hộ. Tính đến nay, đã có 13 dự án (khoảng 11.124 căn hộ) được khởi công. Riêng trong tháng 6, dự kiến có 7 dự án với khoảng 6.353 căn hộ sẽ được triển khai xây dựng.