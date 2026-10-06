Hà Nội đặt mục tiêu trình thẩm định 44 quy hoạch chung xã trước ngày 31/10, hoàn thành thẩm định trong tháng 11 và phê duyệt trong tháng 12/2026.

Thông tin về tiến độ triển khai các quy hoạch nhằm cụ thể hóa Quy hoạch tổng thể Thủ đô tầm nhìn 100 năm, ông Đào Minh Tâm - Phó Giám đốc Sở Xây dựng Hà Nội cho biết, phần lớn quy hoạch chung xã đã được bố trí vốn, toàn bộ đã xác định đơn vị tư vấn. Các địa phương đang khẩn trương tổ chức lập, lấy ý kiến và hoàn thiện hồ sơ.

Quy hoạch chung xã là gì? Quy hoạch chung xã là việc tổ chức không gian, kiến trúc cảnh quan, hệ thống hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội và sử dụng đất trên địa bàn một xã nhằm định hướng phát triển kinh tế - xã hội và bảo vệ môi trường trong thời hạn từ 10 đến 20 năm.

“Mục tiêu là trình thẩm định các quy hoạch chung xã trước ngày 31/10/2026, thẩm định trong tháng 11 và phấn đấu phê duyệt trong tháng 12/2026”, ông Tâm cho hay.

Với các quy hoạch phân khu đô thị, một số đồ án đã hoàn thành các bước chuẩn bị, đang được tổ chức thẩm định, trình phê duyệt. Dự kiến trong tháng 10, có 9 quy hoạch phân khu đô thị và một quy hoạch phân khu khu chức năng đủ điều kiện trình phê duyệt.

Triển khai 125 quy hoạch

Theo ông Tâm, Quy hoạch tổng thể Thủ đô Hà Nội tầm nhìn 100 năm được UBND TP Hà Nội phê duyệt tại Quyết định số 2512 ngày 13/5/2026. Để triển khai, thành phố ban hành Kế hoạch số 331 ngày 24/8/2026.

Kế hoạch chuyển các định hướng, mục tiêu và nhiệm vụ của quy hoạch tổng thể thành những nhiệm vụ, chương trình, đồ án cụ thể. Trong đó, nội dung công việc, tiến độ và trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị, địa phương được xác định để từng bước đưa quy hoạch vào thực tiễn.

Mạng lưới giao thông quy hoạch Thủ đô tầm nhìn 100 năm. Ảnh: UBND TP Hà Nội

Ông Tâm cho biết một trong những nhiệm vụ trọng tâm là rà soát, hoàn thiện hệ thống quy hoạch các cấp, cụ thể hóa định hướng phát triển không gian của Thủ đô. Thành phố tập trung vào quy hoạch phân khu đô thị, phân khu khu chức năng, không gian ngầm, hạ tầng kỹ thuật và quy hoạch chung xã.

Theo danh mục đang triển khai, Hà Nội có 125 quy hoạch, gồm 63 quy hoạch phân khu đô thị, 13 quy hoạch phân khu khu chức năng, 5 quy hoạch không gian ngầm và chuyên ngành hạ tầng kỹ thuật, cùng 44 quy hoạch chung xã.

“Đến nay, tiến độ triển khai cơ bản theo kế hoạch”, ông Tâm cho hay.

Trong thời gian tới, Sở Xây dựng sẽ tiếp tục theo dõi, đôn đốc tiến độ từng đồ án, ưu tiên hoàn thành những đồ án đã đủ điều kiện và đẩy nhanh các đồ án đang triển khai. Những khó khăn, vướng mắc vượt thẩm quyền sẽ được báo cáo UBND thành phố để xem xét, giải quyết.

Không làm lại những nội dung quy hoạch đã phù hợp

Về phương án triển khai, ông Tâm cho biết Hà Nội sẽ kế thừa những quy hoạch có định hướng phát triển cơ bản phù hợp, ổn định với Quy hoạch tổng thể Thủ đô tầm nhìn 100 năm.

Những khu vực đã có quy hoạch, đang triển khai quy hoạch hoặc có định hướng phát triển phù hợp sẽ tiếp tục được kế thừa, hoàn thiện và tổ chức thực hiện theo quy hoạch đã được phê duyệt. Các nội dung cần thiết sẽ được rà soát, cập nhật để bảo đảm thống nhất với quy hoạch tổng thể mới.

Đối với những khu vực có định hướng phát triển mới, cần điều chỉnh không gian, chức năng sử dụng đất, hạ tầng hoặc các cực, trục động lực phát triển, thành phố sẽ tổ chức lập mới hoặc điều chỉnh quy hoạch theo quy định.

“Việc này bảo đảm tính kế thừa, tránh chồng chéo, không làm lại những nội dung đã phù hợp, đồng thời tạo cơ sở để triển khai những định hướng phát triển mới của Thủ đô”, ông Tâm nói.

Phó Giám đốc Sở Xây dựng Hà Nội cho rằng việc hoàn thiện hệ thống quy hoạch phải bảo đảm phù hợp với định hướng của Quy hoạch tổng thể Thủ đô tầm nhìn 100 năm, vừa kế thừa những quy hoạch đã ổn định, phù hợp, vừa cụ thể hóa kịp thời các định hướng phát triển mới, tạo cơ sở cho quản lý, đầu tư và phát triển thành phố trong giai đoạn tới.