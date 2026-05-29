Nội dung trên được nêu trong kết luận của Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Trương Việt Dũng tại cuộc họp về Đề án “Xử lý úng ngập khu vực nội thành Hà Nội giai đoạn 2026-2030”.

Theo lãnh đạo thành phố, đề án không thể chỉ dừng ở việc đề xuất giải pháp mà phải trở thành kế hoạch hành động cụ thể, xác định rõ mục tiêu giảm số điểm ngập, độ sâu ngập, thời gian ngập, tiến độ từng dự án và trách nhiệm của từng đơn vị.

Đối với lưu vực sông Tô Lịch - nơi hiện có 16 điểm ngập thường xuyên, Hà Nội đặt mục tiêu giảm chiều sâu ngập xuống còn không quá 0,2m tại các điểm trọng yếu và rút ngắn thời gian ngập còn 15-30 phút đối với các trận mưa trong ngưỡng thiết kế.

Đối với mưa cực đoan vượt thiết kế, phải có phương án cảnh báo, phân luồng giao thông, vận hành bơm và hồ điều hòa chủ động.

UBND TP Hà Nội yêu cầu lựa chọn tối thiểu 10 vị trí để thí điểm xây dựng bể ngầm điều tiết nước mưa tại các khu vực công cộng.

Sở Xây dựng được giao phối hợp với các đơn vị rà soát quỹ đất, lựa chọn tối thiểu 10 vị trí để thí điểm bể ngầm điều tiết nước mưa, đồng thời nghiên cứu cải tạo nhiều tuyến phố, vỉa hè bằng vật liệu thấm nước như bê tông rỗng, gạch thấm, dải thấm lọc…

Phát triển mô hình “thành phố bọt biển”

Từ ngày 1/9/2026, các địa phương cũng phải kiểm soát chặt việc nâng nền khi cấp phép xây dựng, không để xảy ra tình trạng tùy tiện nâng cốt nền làm thay đổi hướng thoát nước hoặc san lấp ao hồ, kênh mương.

Bên cạnh các giải pháp công trình, Hà Nội sẽ lắp đặt hệ thống đo mưa, mực nước và lưu tốc tại các điểm ngập trọng yếu; xây dựng mô hình thủy lực cho toàn bộ khu vực khoảng 842km2 thuộc các lưu vực liên quan.

Đáng chú ý, Hà Nội định hướng phát triển mô hình “thành phố bọt biển”, chuyển từ tư duy “chống ngập” sang “sống chung và làm chủ nước mưa”. Theo đó, ngoài hệ thống cống và trạm bơm, thành phố sẽ tăng khả năng thấm và giữ nước ngay trong đô thị.

Theo lãnh đạo Hà Nội, chống ngập hiện đại không chỉ là làm cống lớn hơn hay bơm mạnh hơn. “Nếu toàn bộ đô thị bị bê tông hóa, mọi giọt mưa đều dồn xuống cống thì hệ thống nào cũng quá tải. Đô thị phải biết thấm, biết giữ và xả nước chậm”, thông báo nêu rõ.

Trước đó, Hà Nội đã đưa vào vận hành một số bể ngầm chống ngập tại Trường THCS Lý Thường Kiệt, chợ Hàng Da và khu vực dốc cầu Đuống.