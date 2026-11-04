Biệt thự số 62 Nguyễn Du, nơi được UBND TP Hà Nội ghi nhận trong tờ trình cấp giấy chứng nhận “cho nhà Đại tướng Võ Nguyên Giáp”, được đề xuất đưa ra khỏi danh mục biệt thự nhóm 1 do xuống cấp.

Sáng nay, HĐND TP Hà Nội tiếp tục kỳ họp thứ 7 (kỳ họp chuyên đề). Các đại biểu đã biểu quyết thông qua nghị quyết chung về việc thống nhất đối với 3 nội dung do UBND TP trình, báo cáo, trong đó có nội dung liên quan đến việc điều chỉnh danh mục biệt thự nhóm 1 được xây dựng từ trước năm 1954 theo Nghị quyết số 24/NQ-HĐND ngày 29/4/2025.

Theo tờ trình do Phó chủ tịch thường trực UBND TP Hà Nội Dương Đức Tuấn trình bày, có 2 công trình được đề xuất đưa khỏi danh mục là biệt thự số 62 Nguyễn Du và số 68B Trần Hưng Đạo, phường Cửa Nam.

Phó chủ tịch thường trực Dương Đức Tuấn đọc tờ trình. Ảnh: Quang Thái

Biệt thự số 62 Nguyễn Du có diện tích đất 762,6m², diện tích 2 tầng 378,5m². Công trình được xác định là biệt thự nhóm 1 theo Quyết định số 1845/QĐ-UBND ngày 6/12/2022.

Về hồ sơ cấp giấy chứng nhận, tờ trình nêu: “Biệt thự được UBND quận Hai Bà Trưng cấp giấy chứng nhận theo Quyết định số 954/QĐ-UB ngày 20/12/2025 cho nhà Đại tướng Võ Nguyên Giáp”.

UBND TP Hà Nội cho biết biệt thự hiện đã xuống cấp, không còn đạt tiêu chuẩn nhóm 1, chỉ đáp ứng tiêu chuẩn nhóm 3. Vì vậy, thành phố đề nghị đưa công trình ra khỏi danh mục tại phụ lục 4-a kèm theo Nghị quyết số 24/NQ-HĐND ngày 29/4/2025.

Điều chỉnh biệt thự số 68B Trần Hưng Đạo khỏi danh mục nhóm 1

Cùng được đề xuất điều chỉnh, biệt thự số 68B Trần Hưng Đạo có hồ sơ lưu trữ ghi tên ông Nguyễn Duy Hợi và vợ là bà Vũ Thị Quý. Thửa đất ban đầu hiện đã được chia thành 3 phần, được cấp giấy chứng nhận riêng.

Các đại biểu biểu quyết thông qua nghị quyết chung về việc thống nhất nội dung liên quan đến việc điều chỉnh danh mục biệt thự nhóm 1 được xây dựng từ trước năm 1954. Ảnh: Quang Thái

Trong đó, phần đất đứng tên bà Nguyễn Châu Sa, tức bà Nguyễn Thị Bình, có diện tích theo giấy chứng nhận là 271,5m². Theo kết quả đo đạc hiện trạng ngày 10/12/2025, diện tích thửa đất hiện tại của nhà biệt thự là 270,6m².

Khuôn viên này có một biệt thự 2 tầng và một nhà phụ 1 tầng. Tờ trình ghi nhận có cửa hàng trà sữa mặt phố Trần Hưng Đạo và công trình phụ 1 tầng bên hông, phía sau biệt thự.

Hai phần đất còn lại có diện tích theo giấy chứng nhận lần lượt là 154,7m² và 123,8m², gồm cả diện tích sử dụng chung và riêng. Trên các phần đất này có nhà 3 tầng nằm phía trong, xây sát hông biệt thự và nhà 3 tầng ở mặt phố, gần mặt tiền biệt thự.

Theo UBND TP Hà Nội, biệt thự 68B Trần Hưng Đạo cũng đã xuống cấp, không còn đạt tiêu chuẩn nhóm 1, hiện chỉ đáp ứng tiêu chuẩn nhóm 3.

Danh mục biệt thự cũ xây dựng từ trước năm 1954 theo Nghị quyết số 24/NQ-HĐND hiện gồm 222 biệt thự nhóm 1 và 356 biệt thự nhóm 2.

Như vậy, hiện nay, số biệt thự nhóm 1 trong danh mục sẽ còn 220, số biệt thự nhóm 2 giữ nguyên.

Quy định về biệt thự nhóm 1 Theo Điều 123 Luật Nhà ở 2023, biệt thự nhóm 1 gồm biệt thự được xếp hạng di tích lịch sử – văn hóa; biệt thự có giá trị điển hình về kiến trúc, nhà cổ được hội đồng chuyên môn xác định, lập danh sách trình UBND cấp tỉnh phê duyệt. Khi quản lý, sử dụng, bảo trì và cải tạo, biệt thự nhóm này phải giữ nguyên kiến trúc bên ngoài, hình dáng kiến trúc, cấu trúc bên trong, mật độ xây dựng, số tầng và chiều cao.