Từ ngày 30/10/2026 đến hết ngày 30/1/2027, một phần đường Cổ Linh, phường Long Biên, sẽ được rào chắn để xén vỉa hè, mở rộng mặt đường phục vụ thi công dự án đường trên cao kết nối cao tốc Hà Nội – Hải Phòng.

Sở Xây dựng Hà Nội vừa chấp thuận phương án tổ chức giao thông trên đường Cổ Linh, đoạn từ đường Cổ Linh đến nút giao với cao tốc Hà Nội - Hải Phòng, phục vụ thi công giai đoạn 2 dự án xây dựng tuyến đường trên cao dọc đường Cổ Linh, kết nối với cao tốc Hà Nội - Hải Phòng.

Theo phương án, đơn vị thi công sẽ rào chắn di động làn xe sát vỉa hè ở cả hai bên đường để xén vỉa hè, mở rộng mặt đường. Sau khi xén, vỉa hè rộng trung bình 1,5m dành cho người đi bộ; phần mặt đường còn lại được duy trì cho phương tiện lưu thông.

Đường Cổ Linh, phường Long Biên, sẽ được rào chắn một phần để phục vụ thi công dự án đường trên cao kết nối cao tốc Hà Nội - Hải Phòng. Ảnh: Kiều Oanh

Việc thi công được thực hiện cuốn chiếu theo từng đoạn, dài 20-30m. Sau khi thu hồi rào chắn tại đoạn trước, đơn vị thi công mới triển khai đoạn tiếp theo.

Các phương tiện phục vụ thi công chỉ được ra ngoài phạm vi rào chắn từ 22h hôm trước đến trước 5h sáng hôm sau và phải trở về nơi tập kết trước thời điểm này.

Sở Xây dựng yêu cầu chủ đầu tư, nhà thầu bố trí hệ thống biển báo, đèn cảnh báo và lực lượng hướng dẫn phân luồng, phối hợp với cảnh sát giao thông để bảo đảm an toàn, hạn chế ùn tắc.

Trong các ngày lễ, Tết, ngày diễn ra lễ hội tại khu vực hoặc khi có yêu cầu của cơ quan chức năng, chủ đầu tư phải chỉ đạo nhà thầu thu dọn máy móc, vật liệu và hoàn trả hiện trạng hạ tầng giao thông.

Dự án xây dựng tuyến đường trên cao dọc đường Cổ Linh, kết nối với cao tốc Hà Nội - Hải Phòng, được UBND TP Hà Nội ban hành lệnh xây dựng công trình khẩn cấp ngày 7/10/2026.