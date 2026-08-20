Năm học 2026-2027, TP Hà Nội đã xây mới và hoàn thành đưa vào sử dụng 4 trường THPT công lập để tăng thêm cơ sở vật chất, đáp ứng nhu cầu học tập. Bốn trường mới gồm: Trường THPT Hoàng Quán Chi (phường Yên Hòa); Trường THPT Việt Hùng (xã Đông Anh); Trường THPT Đặng Trần Đức (phường Vĩnh Hưng); Trường Tiểu học, THCS và THPT Minh Châu (xã Minh Châu).

Cùng với 2 trường THPT tư thục dự kiến được bổ sung, các công trình này góp phần tăng khoảng 150 phòng học cho hệ thống giáo dục phổ thông của Hà Nội trong năm học mới.

Thí sinh dự thi vào lớp 10 ở Hà Nội năm 2026. Ảnh: Thanh Hùng

Ngoài việc xây mới, UBND TP Hà Nội cũng đã bố trí kinh phí cải tạo, sửa chữa 53 trường THPT. Trong đó, 32 trường hoàn thành công trình, đưa vào phục vụ năm học 2026-2027 với tổng số phòng học tăng thêm là 207 so với trước khi đầu tư.

Trước yêu cầu đáp ứng quy mô học sinh tăng nhanh tại một số khu vực, Sở GD-ĐT đã phối hợp với các sở, UBND các phường, xã rà soát quy hoạch, đề xuất xây mới 6 trường THPT tại những địa bàn đô thị hóa nhanh, dân số cơ học tăng cao và số học sinh lớp 9 ngày càng nhiều.

Mới đây, ngày 17/8, Sở GD-ĐT Hà Nội thông báo danh sách học sinh trúng tuyển vào lớp 10 Trường THPT Đặng Trần Đức năm học 2026-2027. Theo đó, có 613 học sinh trúng tuyển với mức điểm chuẩn 19,25.