Bộ GD-ĐT vừa công bố dự thảo thông tư sửa đổi, bổ sung quy định kiểm tra, đánh giá học sinh tiểu học, THCS, THPT để lấy ý kiến.

Dự thảo sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 27/2020/TT-BGDĐT về đánh giá học sinh tiểu học và Thông tư 22/2021/TT-BGDĐT về đánh giá học sinh THCS, THPT.

So với quy định hiện hành về quản lý, ghi chép, giao nhận học bạ, dự thảo sửa đổi, bổ sung theo hướng thống nhất sử dụng học bạ số trong ghi nhận, cập nhật và quản lý kết quả đánh giá học sinh.

Đối với cấp tiểu học, hồ sơ đánh giá từng năm học của học sinh gồm học bạ số và bảng tổng hợp kết quả đánh giá giáo dục của lớp. Hiệu trưởng có trách nhiệm chỉ đạo nghiệm thu, bàn giao kết quả giáo dục, hồ sơ đánh giá và dữ liệu học bạ số, bảo đảm thông tin đầy đủ, chính xác, kịp thời và thống nhất với dữ liệu quản lý của nhà trường.

Học sinh tại một trường học ở Hà Nội. Ảnh: Thanh Hùng

Ở cấp THCS và THPT, dự thảo bổ sung quy định làm rõ việc sử dụng học bạ số. Các yêu cầu ghi bằng bút, sửa chữa bằng mực đỏ, ký và đóng dấu trực tiếp chỉ còn áp dụng với học bạ giấy trong thời gian chuyển tiếp. Việc cập nhật, chỉnh sửa, ký số, phát hành, lưu trữ, khai thác và sử dụng học bạ số thực hiện theo quy định của Bộ GD-ĐT.

Dự thảo thông tư cũng lần đầu tiên cho phép nhà trường tổ chức kiểm tra, đánh giá định kỳ bằng bài kiểm tra trên máy tính. Hình thức này được thực hiện khi nhà trường đáp ứng các điều kiện về cơ sở vật chất, hạ tầng công nghệ thông tin, phần mềm kiểm tra, đánh giá và nhân lực vận hành.

Tuy nhiên, nhà trường phải thông báo cho học sinh và phụ huynh về hình thức kiểm tra và các yêu cầu kỹ thuật trước khi thực hiện. Bài làm và kết quả kiểm tra trên máy tính được lưu trữ dưới dạng dữ liệu điện tử, có giá trị pháp lý tương đương bài làm trên giấy khi đáp ứng yêu cầu về xác thực, bảo mật và lưu trữ.

Dự thảo yêu cầu nhà trường chuẩn bị phương án dự phòng khi xảy ra sự cố kỹ thuật. Khi đó, trường có thể tổ chức kiểm tra lại hoặc chuyển sang hình thức trên giấy trong vòng 7 ngày làm việc.

Trường cũng cần có phương án điều chỉnh phù hợp cho học sinh khuyết tật. Nếu học sinh khuyết tật không có khả năng làm bài kiểm tra trên máy tính kể cả khi đã áp dụng đầy đủ các biện pháp điều chỉnh, nhà trường tổ chức cho các em kiểm tra trên giấy hoặc theo hình thức khác phù hợp; kết quả kiểm tra có giá trị pháp lý tương đương.