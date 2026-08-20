Bộ GD-ĐT cho hay dự thảo nhằm thống nhất với định hướng giáo dục ngoại ngữ, trong bối cảnh đưa tiếng Anh trở thành ngôn ngữ thứ hai trong trường học; đồng thời tăng cường dạy, học và bảo đảm sự bình đẳng giữa các ngoại ngữ trong nhà trường.

Tiếng Anh có thể là môn học bắt buộc từ lớp 1

Cụ thể, dự thảo thông tư sửa đổi, bổ sung quy định về các môn học và hoạt động giáo dục ở cấp tiểu học trong giai đoạn giáo dục cơ bản.

Theo đó, dự thảo quy định các môn học và hoạt động giáo dục bắt buộc: Tiếng Việt; Toán; Đạo đức; Ngoại ngữ 1 (nếu chọn tiếng Anh thì học từ lớp 1 đến lớp 5; nếu chọn ngoại ngữ khác thì học từ lớp 3 đến lớp 5); Tự nhiên và Xã hội (ở lớp 1, lớp 2, lớp 3); Lịch sử và Địa lý (ở lớp 4, lớp 5); Khoa học (ở lớp 4, lớp 5); Tin học và Công nghệ (ở lớp 3, lớp 4, lớp 5); Giáo dục thể chất; Nghệ thuật (Âm nhạc, Mĩ thuật); Hoạt động trải nghiệm.

Các môn học tự chọn: Tiếng dân tộc thiểu số, Ngoại ngữ 1 (nếu chọn ngoại ngữ khác ngoài Tiếng Anh: ở lớp 1, lớp 2).

Học sinh tại một trường tiểu học phía Bắc. Ảnh: Thanh Hùng

Với quy định này, việc lựa chọn tiếng Anh là Ngoại ngữ 1 trong nhà trường vừa đáp ứng định hướng “đưa tiếng Anh trở thành ngôn ngữ thứ hai trong nhà trường”, vừa không ảnh hưởng đến việc dạy học các ngoại ngữ khác trong Chương trình giáo dục phổ thông. Quy định cũng nhằm tránh xáo trộn đối với học sinh và các cơ sở giáo dục, đồng thời tránh cách hiểu rằng học sinh chỉ còn được học tiếng Anh.

Cơ sở giáo dục có thể lựa chọn nhiều hơn một ngoại ngữ để tổ chức dạy học

Dự thảo thông tư sửa đổi, bổ sung nội dung môn Ngoại ngữ trong phần định hướng về nội dung giáo dục trong Chương trình giáo dục phổ thông.

Theo dự thảo, môn Ngoại ngữ giúp học sinh hình thành, phát triển năng lực ngoại ngữ để sử dụng tự tin, hiệu quả trong học tập và giao tiếp, đáp ứng yêu cầu phát triển nguồn nhân lực và hội nhập quốc tế.

Môn Ngoại ngữ phát triển toàn diện 4 kỹ năng nghe, nói, đọc, viết. Nội dung giáo dục ngoại ngữ được xây dựng liền mạch từ giai đoạn giáo dục cơ bản đến giai đoạn giáo dục định hướng nghề nghiệp trên cơ sở tham chiếu các khung trình độ ngoại ngữ quốc tế và Việt Nam.

Học sinh phổ thông bắt buộc phải học một ngoại ngữ (gọi là Ngoại ngữ 1) và có thể làm quen với ngoại ngữ khác ở cấp tiểu học. Từ lớp 6, học sinh được tự chọn thêm ngoại ngữ khác (gọi là Ngoại ngữ 2) theo nguyện vọng và khả năng đáp ứng của cơ sở giáo dục.

Theo dự thảo thông tư, cơ sở giáo dục lựa chọn các ngoại ngữ (trong đó có tiếng Anh) phù hợp với khả năng đáp ứng để tổ chức dạy học môn Ngoại ngữ 1.

Cũng theo dự thảo, Ngoại ngữ 2 là môn học tự chọn, có thể được dạy từ lớp 6 và kết thúc ở bất kỳ lớp nào, tùy nhu cầu của học sinh và khả năng đáp ứng của cơ sở giáo dục.