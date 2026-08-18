Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam (NXBGDVN) cho biết, tính đến ngày 15/8, đơn vị này và hệ thống các công ty phát hành đã hoàn thành việc cung ứng 220 triệu bản SGK, 76 triệu bản sách bài tập và sách tham khảo.

So với cùng kỳ năm 2025, sản lượng SGK đạt 148%, sách bài tập và sách tham khảo đạt 119%.

Bên cạnh đó, 8 triệu bản SGK và 2 triệu bản sách bài tập đang được gấp rút điều chuyển, chuẩn bị cung ứng theo nhu cầu thực tế, đảm bảo không để học sinh thiếu sách trước ngày khai giảng.

NXBGDVN cho hay, dù lượng sách in và cung ứng đã vượt nhiều so với cùng kỳ năm trước, một số khách hàng vẫn khó mua sách lẻ tại cửa hàng vì một số nguyên nhân:

Thứ nhất, nhiều phụ huynh mua thêm bộ SGK để tại lớp, giúp con không phải mang cặp sách nặng, hoặc muốn trang bị sách sớm để học sinh tham khảo trước năm học, dẫn đến nhu cầu tại cửa hàng bán lẻ tăng đột biến trong giai đoạn cuối tháng 7, đầu tháng 8.

Thứ hai, một số trường học chưa đặt mua sách tập trung qua các đơn vị phát hành của NXBGDVN để chờ đợi chính sách miễn phí, khiến học sinh không nhận được sách từ trường mà phải tự mua lẻ, gây tâm lý hoang mang và áp lực lên hệ thống bán lẻ.

Thứ ba, phụ huynh thiếu thông tin cập nhật về việc sử dụng SGK năm học 2026-2027, dẫn đến việc không tiếp nhận các SGK có logo bộ Kết nối tri thức với cuộc sống. "Thậm chí, có trường hợp dù đã mua nhưng vẫn nhất quyết đòi trả lại vì lầm tưởng sách không dùng được”, NXBGDVN thông tin.

Thứ tư, người mua chưa nắm bắt thông tin về nội dung điều chỉnh trực tuyến. Cụ thể, một số tên sách có các nội dung cập nhật, điều chỉnh đã được thông báo trên trang điện tử taphuan.nxbgd.vn (giáo viên, phụ huynh và học sinh có thể truy cập). Tuy nhiên, do chưa nắm được thông tin này, một số khách hàng từ chối mua sách khi thấy thông tin trong sách giấy chưa được chỉnh sửa in ấn trực tiếp.

Thứ năm, khách hàng có thể gặp khó khăn khi tìm mua tại các nhà sách không thuộc hệ thống của NXBGDVN do không phải cửa hàng nào cũng nhập SGK để bán.

Học sinh sử dụng sách giáo khoa tại trường. Ảnh: Thanh Hùng

Để thuận tiện trong việc trang bị, cập nhật và khai thác SGK, NXBGDVN khuyến nghị phụ huynh ưu tiên tra cứu hệ thống phân phối chính thống đã được công bố trên trang thông tin điện tử chính thức của NXBGDVN.

Học sinh và giáo viên cũng có thể tra cứu, khai thác và sử dụng SGK điện tử hoàn toàn miễn phí trên trang web taphuan.nxbgdvn.vn để cập nhật kiến thức, tham khảo nội dung và phục vụ công tác học tập, giảng dạy.

NXBGDVN khuyến khích học sinh tận dụng SGK của bộ Kết nối tri thức với cuộc sống (nếu được người dùng năm học trước tặng lại hoặc giữ gìn tốt) nhằm giảm áp lực phát hành, đồng thời nâng cao ý thức thực hành tiết kiệm, chống lãng phí SGK.

NXBGDVN cho biết sẽ tiếp tục bám sát nhu cầu thực tế của từng địa phương để điều phối sách kịp thời, đảm bảo mọi học sinh đều có đủ SGK trước khi bước vào năm học mới.