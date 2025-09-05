Năm nay ITE HCMC 2025 mang chủ đề “Du lịch bền vững, trải nghiệm sống động”, tiên phong trong việc khuyến khích các địa phương và doanh nghiệp tập trung giới thiệu sản phẩm du lịch đặc trưng, mang đến những trải nghiệm sống động, tạo ấn tượng mạnh mẽ đối với khách mua quốc tế và định hướng về điểm đến Việt Nam trong thời gian tới.

Tham gia hội chợ năm nay, TP. Hà Nội giới thiệu Không gian xúc tiến, quảng bá, giới thiệu du lịch Hà Nội với chủ đề “Hà Nội - Sống động từng khoảnh khắc” nhằm tập trung quảng bá hình ảnh, sản phẩm, dịch vụ du lịch Thủ đô đến thị trường trong nước và quốc tế; tôn vinh giá trị di sản văn hóa - lịch sử, qua đó mang đến cho du khách và đối tác trong nước, quốc tế những trải nghiệm mới mẻ, hấp dẫn.

Cùng với đó, Hà Nội mong muốn đẩy mạnh kết nối, hợp tác với các doanh nghiệp du lịch, lữ hành, khách sạn, hàng không trong và ngoài nước; giới thiệu các chương trình kích cầu, giới thiệu sản phẩm du lịch mới; đồng thời cập nhật xu hướng thị trường nhằm xây dựng chiến lược phát triển phù hợp và thúc đẩy du lịch Hà Nội, nâng cao năng lực cạnh tranh. Việc tham gia ITE HCMC 2025 khẳng định nỗ lực của Hà Nội trong việc xây dựng hình ảnh điểm đến an toàn, thân thiện, sáng tạo và phát triển bền vững.

Khu gian hàng triển lãm giới thiệu du lịch Hà Nội có diện tích 72 m2, được thiết kế, trang trí 3D thể hiện hình ảnh Thủ đô Hà Nội.

Hà Nội giới thiệu Không gian xúc tiến, quảng bá, giới thiệu du lịch Hà Nội với chủ đề “Hà Nội - Sống động từng khoảnh khắc”. Ảnh: Sở Du lịch Hà Nội

Tại đây sẽ diễn ra các hoạt động nổi bật như Lễ khai mạc Không gian Xúc tiến, quảng bá, giới thiệu du lịch Hà Nội chủ đề “Hà Nội - Sống động từng khoảnh khắc”; Quảng bá, giới thiệu các di sản Hà Nội (Hoàng Thành Thăng Long, Khu di tích Cổ Loa, Văn Miếu Quốc Tử Giám, làng cổ Đường Lâm...); Giới thiệu điểm đến du lịch Hà Nội (các tour trải nghiệm, tour du lịch đêm, ẩm thực và khám phá vùng ngoại ô; Trưng bày và mời du khách trải nghiệm một số đặc sản ẩm thực Hà Nội như trà sen, bánh cốm, kẹo lạc...); Cung cấp thông tin, gặp gỡ, tiếp xúc đối tác.

Các lễ hội và sự kiện du lịch tiêu biểu trong năm như: Festival Áo dài Hà Nội, Festival Thu Hà Nội, Liên hoan Làng nghề - Phố nghề và Ẩm thực Hà Nội… cũng được đẩy mạnh truyền thông tới bạn bè, doanh nghiệp và báo chí quốc tế nhằm thu hút khách đến Hà Nội.

Thế Định