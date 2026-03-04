Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) TP Hà Nội cho biết, thành phố vừa ghi nhận 2 ổ dịch dại trên chó tại xã Hòa Lạc và Hạ Bằng.

Tại xã Hòa Lạc, đến ngày 27/2, cơ quan chức năng ghi nhận 1 ổ dịch dại trên chó tại thôn 6. Trước đó, sáng 13/2, một con chó chạy rông đã cắn một người dân. Mẫu bệnh phẩm được gửi xét nghiệm và cho kết quả dương tính với virus dại do Trung tâm Chẩn đoán và Xét nghiệm Thú y Trung ương I thực hiện.

Cũng tại xã Hòa Lạc, ngày 14/2, ở thôn 8 ghi nhận thêm một con chó nghi mắc bệnh dại đã cắn 2 người và cắn 1 con chó khác. Con chó bị cắn đã chết sau 3 ngày. Do con chó nghi dại đã bị người dân tiêu hủy nên không lấy được mẫu xét nghiệm.

Trong khi đó, tại thôn Sen Trì, xã Hạ Bằng, chiều 25/2, xuất hiện một con chó không xác định được chủ, có biểu hiện nghi dại, cắn 1 bé gái và 5 con vật khác (4 chó, 1 mèo). Con chó này được lấy mẫu xét nghiệm và tiêu hủy theo quy định. Kết quả ngày 27/2 xác định dương tính với virus dại.

Qua điều tra dịch tễ, ngành Y tế Thủ đô ghi nhận 4 trường hợp người bị chó dại hoặc nghi dại cắn, đều có vết thương độ III - mức độ nặng, vết cắn sâu, chảy nhiều máu. Cả 4 trường hợp đã được điều trị dự phòng kịp thời, đúng phác đồ và đang được theo dõi tuân thủ lịch tiêm.

Ngành Y tế Hà Nội khuyến cáo người dân tuyệt đối không chủ quan trước nguy cơ bệnh dại, bệnh truyền nhiễm nguy hiểm, khi đã phát bệnh gần như không thể cứu chữa nhưng hoàn toàn có thể phòng ngừa bằng tiêm vắc xin.

Để phòng bệnh, chủ chó mèo cần thực hiện nghiêm việc xích, nhốt và quản lý chặt vật nuôi, không thả rông, chủ động đưa vật nuôi đi tiêm phòng vắc xin dại đầy đủ, đúng lịch theo quy định.

Khi bị chó, mèo cắn, cào hoặc liếm lên vùng da trầy xước, người dân cần rửa kỹ vết thương bằng xà phòng dưới vòi nước chảy nhiều lần, sau đó đến ngay cơ sở y tế hoặc điểm tiêm chủng để được tư vấn, tiêm vắc xin và huyết thanh kháng dại kịp thời. Nạn nhân bị chó, mèo cắn tuyệt đối không tự ý điều trị bằng các phương pháp dân gian chưa được Bộ Y tế công nhận.