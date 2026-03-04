Ths.BSCKII Vũ Văn Vinh, Trưởng khoa Chấn thương chỉnh hình, Phẫu thuật tạo hình & Y học thể thao, Bệnh viện 19-8 (Bộ Công an) cho biết vừa tiếp nhận bệnh nhân V.T.D (51 tuổi) với tình trạng tê bì bàn tay phải kéo dài nhiều tháng.

Trước đó, ông D. từng mổ nội soi khớp khuỷu phải lấy u sụn lồi cầu trong tại một cơ sở y tế khác. Sau mổ, ông xuất hiện cảm giác tê nhẹ ở ngón út khi làm việc lâu. Do triệu chứng không rầm rộ, người bệnh chủ quan bỏ qua.

Bệnh nhân phải phẫu thuật giảm hiện tượng tê bì tay. Ảnh: BVCC

Theo thời gian, tình trạng tê lan sang ngón áp út, kèm yếu tay, người đàn ông rơi vào tình cảnh cầm nắm không chắc, thường xuyên làm rơi đồ. Khi các triệu chứng ảnh hưởng rõ rệt đến sinh hoạt và công việc, bệnh nhân mới đến khám.

Qua thăm khám lâm sàng và siêu âm thần kinh, bác sĩ ghi nhận dây thần kinh trụ tăng kích thước rõ rệt tại rãnh khuỷu, có dấu hiệu chèn ép. Bệnh nhân được chẩn đoán mắc hội chứng chèn ép thần kinh trụ đoạn khuỷu.

Đây là tình trạng dây thần kinh trụ bị chèn ép tại rãnh ròng rọc khuỷu tay, vị trí dễ tổn thương nhất của dây thần kinh này. Bệnh lý đứng thứ hai trong các bệnh thần kinh ngoại biên chi trên, sau hội chứng ống cổ tay.

“Nếu chèn ép kéo dài, người bệnh có thể bị teo cơ bàn tay, yếu tay không hồi phục. Bệnh thường có biểu hiện: tê bì, dị cảm ngón út và ngón áp út; tê tăng khi gập khuỷu lâu nghe điện thoại, ngủ co tay; yếu tay, cầm nắm kém; teo cơ gian cốt mu tay khiến mu bàn tay lõm giữa các ngón; có thể đau lan từ khuỷu xuống bàn tay”, bác sĩ Vinh thông tin.

Với trường hợp của bệnh nhân V.T.D, do bệnh đã tiến triển và có biểu hiện yếu tay, các bác sĩ chỉ định phẫu thuật giải phóng, chuyển giường thần kinh trụ, bảo tồn cấu trúc xung quanh. Sau phẫu thuật, tình trạng tê bì giảm rõ rệt, lực bàn tay cải thiện dần, người bệnh lấy lại sự tự tin trong sinh hoạt hằng ngày.

Theo bác sĩ nội trú Vũ Minh Tú, Khoa Chấn thương chỉnh hình, Phẫu thuật tạo hình & Y học thể thao, Bệnh viện 19-8, ở giai đoạn sớm, bệnh nhân có thể điều trị bảo tồn bằng cách thay đổi thói quen sinh hoạt, tránh gập khuỷu kéo dài, đeo nẹp khuỷu ban đêm, dùng thuốc giảm viêm và vật lý trị liệu.

Tuy nhiên, với trường hợp trung bình, nặng hoặc điều trị nội khoa thất bại, phẫu thuật giải phóng hoặc chuyển vị thần kinh trụ là cần thiết. Lúc này, phẫu thuật đúng chỉ định giúp giảm tê bì, ngăn ngừa teo cơ tiến triển và có cơ hội phục hồi chức năng bàn tay.

Các chuyên gia khuyến cáo, người dân không nên chủ quan khi có các dấu hiệu như: Tê ngón út kéo dài, yếu tay, hay làm rơi đồ hoặc tê tăng khi gập khuỷu. Phát hiện sớm và điều trị kịp thời là yếu tố quyết định giúp bảo tồn chức năng bàn tay, tránh hậu quả khó hồi phục.