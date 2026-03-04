Thời gian gần đây, Bệnh viện Đa khoa Khu vực Cẩm Phả (Quảng Ninh) ghi nhận nhiều trường hợp người dân đến khám trong tình trạng nghe kém hoặc mất thính lực đột ngột một bên tai. Không ít bệnh nhân cho biết buổi tối vẫn sinh hoạt bình thường nhưng sáng hôm sau thức dậy đã thấy tai ù đặc, nghe như “có bông bịt trong tai”.

BS.CKII Vũ Hồng Quân, Trưởng khoa Tai - Mũi - Họng, Bệnh viện Đa khoa Khu vực Cẩm Phả cho biết, năm 2025, khoa đã điều trị hơn 100 trường hợp ù tai, giảm sức nghe, trong đó có 16 trẻ em.

Theo thống kê, nếu bệnh nhân đến sớm đều cải thiện thính lực rõ rệt, nhiều trường hợp phục hồi trên 50%. Tuy nhiên, cũng có những trường hợp đến muộn sau 48-72 giờ, đây được coi là khung “giờ vàng” cứu thính lực, nên đối diện tình trạng điếc vĩnh viễn.

Người bệnh đo thính lực tại Bệnh viện đa khoa Khu vực Cẩm Phả. Ảnh: BVCC

Bác sĩ Quân cho biết, nguyên nhân của tình trạng này có thể liên quan đến rối loạn tuần hoàn máu nuôi tai trong, nhiễm virus sau cúm hoặc sốt siêu vi, stress kéo dài, thiếu ngủ, tiếp xúc tiếng ồn lớn, chấn thương đầu - tai.

Những người có bệnh nền như tăng huyết áp, đái tháo đường, rối loạn mỡ máu cũng thuộc nhóm nguy cơ cao bị điếc đột ngột.

Tuy nhiên, qua thực tế lâm sàng, bác sĩ Quân nhận thấy nhiều trường hợp không xác định được nguyên nhân cụ thể. Do đó, bệnh nhân vẫn cần được xử trí như một cấp cứu chuyên khoa.

6 dấu hiệu cần đến viện ngay

Các bác sĩ khuyến cáo người dân cần đến cơ sở y tế ngay khi xuất hiện các dấu hiệu:

- Nghe kém hoặc mất nghe đột ngột một bên tai

- Ù tai, có tiếng ve kêu trong tai

- Cảm giác đầy, tức tai như có nước

- Chóng mặt, mất thăng bằng

- Khó nghe khi nói chuyện điện thoại

- Phải tăng âm lượng tivi, điện thoại bất thường

PGS.TS Phạm Thị Bích Đào, Bệnh viện Đại học Y Hà Nội khuyến cáo, để phòng ngừa suy giảm thính lực đột ngột, người dân cần hạn chế nghe tai nghe âm lượng cao trong thời gian dài; sử dụng bảo hộ tai khi làm việc trong môi trường ồn; kiểm soát tốt huyết áp, đường huyết, mỡ máu; ngủ đủ giấc và hạn chế căng thẳng.

Đặc biệt, khi có dấu hiệu nghe kém, người bệnh tuyệt đối không nên tự ý chờ bệnh “tự khỏi” hoặc tự mua thuốc uống kéo dài tại nhà, bởi điều này có thể làm mất đi cơ hội phục hồi thính giác.

Suy giảm thính lực không chỉ ảnh hưởng khả năng nghe mà còn tác động lâu dài đến học tập, công việc và giao tiếp xã hội. Phát hiện sớm, điều trị kịp thời chính là cách bảo vệ thính lực và chất lượng cuộc sống của mỗi người, đừng đợi mất nghe mới đi khám.