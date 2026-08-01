Sáng 1/8, tuyển Việt Nam lên đường sang Indonesia, chuẩn bị cho trận đấu được dự đoán rất khó khăn với đội bóng xứ Vạn đảo. Theo Quang Hải, điều quan trọng với anh và các đồng đội là nhanh chóng hồi phục thể lực, rút ra bài học từ trận hoà Singapore và có sự chuẩn bị kỹ lưỡng cho trận đấu sắp tới tại ASEAN Cup 2026.

"Ở trận đấu với Singapore, tuyển Việt Nam cố gắng rất nhiều để tạo ra cơ hội. Đáng tiếc, ở những tình huống cuối cùng chúng tôi không thể chuyển hóa thành bàn. Chắc chắn đội tuyển Việt Nam phải rút kinh nghiệm, tận dụng cơ hội tốt hơn ở trận gặp Indonesia", Quang Hải nói.

Quang Hải thi đấu không thực sự tốt ở trận hoà Singapore. Ảnh: S.N

Ở trận hoà Singapore 0-0, nhiều cầu thủ Việt Nam chơi dưới sức, trong đó có Đình Bắc hay bản thân Quang Hải. Tiền vệ mang áo số 19 cho rằng đội hình tuyển Việt Nam hiện tại vẫn cần thêm thời gian để hoàn thiện. Ngoài ra, những sự thay đổi người của HLV Kim Sang Sik nhằm tạo ra sự khác biệt, nhưng các cơ hội vẫn không được cầu thủ tận dụng.

"Tôi nghĩ HLV Kim Sang Sik luôn có những phương án của mình. Khi kết thúc hiệp 1, ông có thay đổi, cụ thể là thay Đình Bắc bằng Tài Lộc nhằm hướng đến kết quả tích cực.

Dù vậy, tuyển Việt Nam không thể chuyển hóa thành bàn thắng. Mỗi đội hình cần có thời gian để hoàn thiện, và chắc chắn chúng tôi có sự chuẩn bị tốt nhất cho trận đấu tiếp theo", Quang Hải khẳng định.

Đánh giá về đối thủ Indonesia, thủ quân tuyển Việt Nam cho biết: "Họ là đội được đánh giá mạnh nhất bảng. Tuyển Việt Nam cần có sự chuẩn bị kỹ lưỡng để hướng đến kết quả tốt. Việc thi đấu trên sân khách cũng là thử thách khó khăn nhưng toàn đội sẽ làm tốt".

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