Sau hành trình bay hơn 4 tiếng đồng hồ từ Hà Nội, tuyển Việt Nam đặt chân tới Jakarta vào lúc 14h ngày 1/8. Sau đó toàn đội tiếp tục di chuyển khoảng 60km bằng xe bus tới Bogor - địa điểm diễn ra trận đấu với đội chủ nhà Indonesia.

Tính từ khi dậy vào sáng sớm, tuyển Việt Nam mất hơn 10 tiếng để có mặt tại "đại bản doanh" ở Indonesia. VFF và HLV Kim Sang Sik đều sớm tính toán kế hoạch di chuyển của tuyển Việt Nam, vì thế quyết định cho toàn đội nghỉ buổi tập chiều 1/8.

Tuyển Việt Nam chỉ có 1 buổi tập tại Indonesia.

Đây là quyết định đúng đắn khi tuyển Việt Nam vừa thi đấu với Singapore xong, các cầu thủ không có nhiều thời gian nghỉ ngơi, hồi phục sức lực, đã phải lên đường sang Indonesia. Bên cạnh đó, sau trận hòa Singapore, Xuân Son và các đồng đội sẽ có một cuộc họp với Ban huấn luyện để rút kinh nghiệm.

Như vậy, tuyển Việt Nam chỉ có một buổi tập trên đất Indonesia. Đây là một bất lợi khi đoàn quân của HLV Kim Sang Sik cần có sự chuẩn bị kỹ về mọi mặt trước trận đấu được dự báo rất khó khăn phía trước.

Trận tuyển Việt Nam vs Indonesia diễn ra vào lúc 20h30 ngày 3/8.

Xem ASEAN Cup 2026 trực tiếp và trọn vẹn trên FPT Play, tại: http://fptplay.vn