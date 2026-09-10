Tại hội nghị Ban Chỉ đạo nhằm rà soát, đánh giá tiến độ các dự án, công trình trọng điểm của thành phố Hà Nội ngày 10/9, Sở Nông nghiệp và Môi trường Hà Nội cho biết công tác giải phóng mặt bằng trên địa bàn đã có nhiều chuyển biến, tạo điều kiện triển khai các công trình hạ tầng chiến lược.

Đến nay, thành phố đã hoàn thành giải phóng mặt bằng đối với toàn bộ 7 dự án cầu vượt sông Hồng, gồm Hồng Hà, Mễ Sở, Vân Phúc, Ngọc Hồi, Thượng Cát, Tứ Liên và Trần Hưng Đạo.

Đây là những công trình được kỳ vọng tăng năng lực kết nối giữa hai bờ sông Hồng, mở rộng không gian phát triển đô thị và giảm áp lực giao thông cho các tuyến hiện hữu. Việc hoàn thành giải phóng mặt bằng được xem là điều kiện quan trọng để các dự án bước vào giai đoạn thi công.

Quang cảnh hội nghị. Ảnh: Văn Tuyến

Thành phố cũng đã hoàn thành giải phóng mặt bằng 7 tuyến đường nhằm tháo gỡ các điểm nghẽn, giảm ùn tắc giao thông.

Trong số này có đường Vành đai 1 đoạn Hoàng Cầu - Voi Phục; Vành đai 4 - Vùng Thủ đô; tuyến đường bao quanh Khu tưởng niệm danh nhân Chu Văn An, kết nối với đường 70; đường Tam Trinh; cao tốc Đại lộ Thăng Long đoạn từ Quốc lộ 21 đến cao tốc Hà Nội - Hòa Bình, qua xã Hòa Lạc và Yên Xuân; dự án nâng cấp, mở rộng đường Lĩnh Nam.

Tuyến đường rộng 40m phía Bắc Khu đô thị Nam Thăng Long, thuộc phường Phú Thượng, cũng hoàn thành giải phóng mặt bằng ngày 29/6.

Một số công trình khác đang tiến gần mục tiêu bàn giao toàn bộ mặt bằng. Đường Vành đai 2,5 đoạn từ Xuân Tảo đến Khu đô thị Nam Thăng Long, thuộc phường Xuân Đỉnh, đã được bàn giao 100% mặt bằng cho chủ đầu tư.

Vành đai 1 đoạn Hoàng Cầu - Voi Phục đã thông xe. Ảnh: Thạch Thảo

Với đoạn Vành đai 2,5 từ Khu đô thị Ciputra - Nam Thăng Long đến đường An Dương Vương, thuộc phường Phú Thượng, các đơn vị đang báo cáo UBND thành phố thực hiện theo lệnh xây dựng công trình khẩn cấp. Mục tiêu được đặt ra là thông tuyến toàn bộ đường Vành đai 2,5 vào ngày 10/10/2026.

Nút giao Vành đai 3,5 với Đại lộ Thăng Long đã hoàn thành khoảng 99,8% khối lượng giải phóng mặt bằng. Quốc lộ 6 đoạn Ba La - Xuân Mai đạt 100%.

Nhiều dự án lớn đặt mục tiêu có mặt bằng trong quý IV

Cùng các công trình giao thông, Hà Nội đang đẩy nhanh giải phóng mặt bằng hàng loạt dự án được xác định có ý nghĩa quan trọng đối với không gian và động lực phát triển mới của Thủ đô.

Danh sách gồm Khu đô thị thể thao Quốc tế Hà Nội; Trục Đại lộ cảnh quan sông Hồng; Khu Công viên công nghệ số và hỗn hợp tại phường Phú Diễn, Tây Tựu; Khu phức hợp Y tế - Chăm sóc sức khỏe người cao tuổi - Đại học Y Hà Nội tại phường Hoàng Mai; Khu đô thị đa mục tiêu tại các xã Thư Lâm, Đông Anh; tuyến đường kết nối sân bay Gia Bình với Thủ đô và dự án xây dựng hạ tầng kỹ thuật xung quanh hồ Rẻ Quạt, phường Khương Đình.

Các dự án này đang được tập trung triển khai, hướng tới hoàn thành giải phóng mặt bằng trong quý IV/2026.

Tại dự án xây dựng bãi đỗ xe, cây xanh và khớp nối hạ tầng kỹ thuật, kiến trúc cảnh quan ở dải đất giữa đường Vành đai 1 và đường La Thành, đoạn Hoàng Cầu - Láng Hạ, 125 trong tổng số 164 hộ đã ký biên bản bàn giao mặt bằng. Phường Ô Chợ Dừa đã phá dỡ và bàn giao 65 công trình cho chủ đầu tư.

Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Bùi Duy Cường phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Vân Vương

Lãnh đạo các sở, ngành và địa phương đã rà soát tiến độ từng dự án, phân tích khó khăn, vướng mắc và đề xuất giải pháp đẩy nhanh giải phóng mặt bằng. Việc chuẩn bị quỹ đất, quỹ nhà tái định cư cũng được đưa ra thảo luận.

Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Bùi Duy Cường đánh giá công tác giải phóng mặt bằng thời gian qua đạt kết quả rõ rệt. Một số địa phương có cách làm hiệu quả, sáng tạo và đang được nghiên cứu để nhân rộng. “Hiện nay, công tác giải phóng mặt bằng không còn là điểm nghẽn trong quá trình triển khai các dự án”, ông Cường nói.

Đối với việc di chuyển công trình ngầm, nổi cùng hệ thống điện chiếu sáng, viễn thông và nước sạch, thành phố giao Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp với chính quyền địa phương, chủ đầu tư và ban quản lý dự án rà soát từng trường hợp, không để ảnh hưởng tiến độ chung.

Sở Nông nghiệp và Môi trường được giao rà soát, tổng hợp quỹ tái định cư, trong đó chú trọng nhu cầu phục vụ cải tạo các khu chung cư cũ. Theo yêu cầu của lãnh đạo thành phố, các khu tái định cư phải có vị trí thuận tiện, gần khu vực trung tâm nhằm hạn chế tối đa xáo trộn đời sống người dân.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Trọng Đông phát biểu kết luận hội nghị. Ảnh: Văn Tuyến

Phát biểu kết luận hội nghị, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Trọng Đông ghi nhận những chuyển biến trong giải phóng mặt bằng, nhất là tại các dự án từng được đánh giá phức tạp.

Theo lãnh đạo Thành ủy Hà Nội, trách nhiệm của các đơn vị không dừng ở việc bàn giao mặt bằng. Chủ đầu tư và đơn vị thực hiện phải tổ chức thi công ngay sau khi có đất, tránh tình trạng nguồn lực đã được giải phóng nhưng công trình vẫn chậm triển khai.

Thành Huế