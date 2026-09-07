Ngõ 381 Nguyễn Khang rộng khoảng 5m, hạ tầng xuống cấp, thường xuyên ùn tắc vào giờ cao điểm, ảnh hưởng đến việc đi lại, sinh hoạt của người dân và hoạt động của các cơ quan, trường học trong khu vực.

Để giải quyết tình trạng này, dự án cải tạo, mở rộng ngõ 381 Nguyễn Khang đang được triển khai với tổng mức đầu tư hơn 450 tỷ đồng, chiều dài khoảng 340m. Theo thiết kế, tuyến đường sẽ được mở rộng lên mặt cắt ngang khoảng 21m.

Dự án có điểm đầu tại nút giao giữa ngõ 381 với phố Thành Thái, điểm cuối tại nút giao với đường Nguyễn Khang. Tổng diện tích đất thu hồi phục vụ dự án khoảng 7.328,2m².

Theo UBND phường Cầu Giấy, công tác giải phóng mặt bằng dự án ngõ 381 Nguyễn Khang đã hoàn thành. Toàn bộ 103 tổ chức, hộ gia đình, cá nhân trong phạm vi dự án đã đồng thuận bàn giao mặt bằng, đạt tỷ lệ 100%, giúp dự án vượt tiến độ một tháng so với chỉ đạo của Thành ủy Hà Nội.

Công tác phá dỡ, bàn giao mặt bằng cơ bản đã hoàn thành để tiếp tục các giai đoạn thi công dự án trong tháng 9/2026.

Ông Nguyễn Văn Trung (Hà Nội), người thường xuyên chạy xe máy đưa đón khách qua ngõ 381 Nguyễn Khang, cho biết mặt ngõ hẹp, xuống cấp, xuất hiện nhiều "ổ gà", trong khi lượng phương tiện đông khiến việc đi lại gặp nhiều khó khăn.

"Giờ cao điểm, ngõ thường xuyên tắc, di chuyển rất vất vả. Trời mưa, ngõ lại ngập úng. Khi biết dự án mở rộng ngõ được triển khai, tôi rất phấn khởi, chỉ mong công trình sớm hoàn thành để người dân đi lại thuận tiện hơn", ông Trung nói.

Theo thiết kế, sau khi hoàn thành, ngõ 381 Nguyễn Khang sẽ kết nối đồng bộ với các tuyến Thành Thái, Duy Tân, Vành đai 2, Vành đai 2,5 và Vành đai 3, góp phần hoàn thiện mạng lưới giao thông, tăng khả năng kết nối trong khu vực, đồng thời từng bước giải quyết các điểm nghẽn về giao thông, thoát nước và môi trường.