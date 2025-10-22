Trong Chương trình chào mừng Ngày Chuyển đổi số Quốc gia năm 2025 diễn ra ngày 21/10, Bộ KH&CN đã công bố kết quả Chỉ số Chuyển đổi số (Digital Transformation Index-DTI) năm 2024.

Chia sẻ về vấn đề này, ông Nguyễn Phú Tiến, Phó Cục trưởng Cục Chuyển đổi số quốc gia (Bộ KH&CN) cho biết, kể từ năm 2020, Bộ Khoa học và Công nghệ (trước đây là Bộ Thông tin và Truyền thông) đã ban hành và triển khai Bộ chỉ số DTI để đánh giá mức độ chuyển đổi số ở ba cấp: Bộ, tỉnh và quốc gia. DTI là công cụ quan trọng nhằm theo dõi tiến độ, đánh giá hiệu quả và định hướng chính sách thúc đẩy chuyển đổi số trên phạm vi toàn quốc.

DTI cấp quốc gia gồm 12 chỉ số chia thành 3 trụ cột chính: Chính phủ số (400 điểm), Kinh tế số (300 điểm) và Xã hội số (300 điểm), với tổng điểm 1.000.

DTI cấp tỉnh được cấu trúc theo 3 trụ cột tương tự: Chính quyền số, Kinh tế số và Xã hội số, gồm 8 chỉ số chính với 47 chỉ số thành phần. Trong đó, nhóm chỉ số nền tảng chung (nhận thức số, thể chế số, hạ tầng số, nhân lực số và an toàn thông tin mạng) chiếm phần lớn, bên cạnh nhóm chỉ số hoạt động (chính quyền số, kinh tế số, xã hội số).

DTI cấp Bộ gồm 6 chỉ số chính, 31 chỉ số thành phần với tổng điểm 1.000, phản ánh đặc thù từng bộ, ngành trong triển khai chuyển đổi số.

Các chỉ số được thu thập và đánh giá hoàn toàn trực tuyến qua hệ thống dti.gov.vn, kết hợp giữa dữ liệu đo lường tự động và báo cáo thống kê có kiểm chứng. Cụ thể, DTI quốc gia có 33% chỉ số được đo lường tự động; DTI cấp bộ và cấp tỉnh có lần lượt 22,6% và 20% chỉ số đo lường tự động. Việc ứng dụng hệ thống đánh giá trực tuyến giúp bảo đảm tính minh bạch, khách quan và liên tục cập nhật trong toàn bộ quá trình.

Đối với cấp địa phương, theo bảng xếp hạng DTI cấp tỉnh năm 2024, Hà Nội xếp thứ nhất đạt 0,8241 điểm. Địa phương này đứng đầu về 4 chỉ số chính gồm Nhận thức số, Thể chế số, Hoạt động Kinh tế số và Hoạt động Xã hội số.

Đứng thứ hai là TP Huế với 0,7951 điểm, đạt điểm tối đa ở 3 chỉ số chính (Nhận thức số, Thể chế số, An toàn thông tin mạng) và đứng top 2 về Hoạt động Chính quyền số.

TP Hải Phòng giữ vị trí thứ ba với điểm tối đa ở Nhận thức số, Thể chế số, đồng thời nằm trong top 3 về Hạ tầng số và Hoạt động Kinh tế số.

Năm nay, TP.HCM xếp thứ tư, đạt điểm tối đa ở hai chỉ số (Nhận thức số, Thể chế số), đứng top 4 về Hoạt động Kinh tế số và top 3 về Hoạt động Xã hội số.

Các địa phương gồm: Thanh Hóa, Điện Biên, Hà Tĩnh giữ vị trí thứ 5, 6, 7 với giá trị DTI sát nút các tỉnh, thành lớn. Cao Bằng, Quảng Trị và Hưng Yên là 3 địa phương đứng cuối bảng với giá trị DTI đạt từ khoảng 0,5 đến gần 0,6.

Thứ hạng này được tính toán trên giá trị trung bình cộng các chỉ số chính của DTI các tỉnh, thành trước sáp nhập.

Theo công bố của Bộ KH&CN, chỉ số DTI quốc gia năm 2024 đạt 0,7955, tăng 8,6% so với năm 2023 (0,7326) - mức tăng trưởng nhanh hơn so với năm trước đó. Đáng chú ý, trong năm 2024, Việt Nam đã tăng 15 bậc trong bảng xếp hạng Chính phủ điện tử của Liên Hợp Quốc, đứng thứ 71/193 quốc gia - một bước tiến rõ nét trong tiến trình xây dựng Chính phủ số.

Đối với cấp tỉnh, giá trị DTI năm 2024 đạt 0,6961, tăng 2,6% so với năm trước. Cả ba trụ cột đều ghi nhận sự cải thiện đáng kể: Chính quyền số đạt 0,7582, tăng 4,7%; Kinh tế số đạt 0,7723, tăng 13,3%; Xã hội số đạt 0,7692, tăng 13,4%.

Kết quả này phản ánh rõ hiệu quả của việc các địa phương chủ động ứng dụng công nghệ số vào hoạt động quản lý, phát triển kinh tế-xã hội, đồng thời đẩy mạnh chuyển đổi số trong từng ngành, lĩnh vực cụ thể.

Theo Cục Chuyển đổi số quốc gia, Bộ KH&CN đang tiến hành cập nhật, hoàn thiện Bộ chỉ số DTI tại Quyết định số 405/QĐ-BKHCN ban hành ngày 3/4/2025.

Việc điều chỉnh nhằm bảo đảm sự phù hợp với các Nghị quyết, chỉ đạo mới của Trung ương và Chính phủ, đồng thời tiệm cận với tiêu chí đánh giá quốc tế và phản ánh sát thực hơn hiệu quả cuối cùng của chuyển đổi số - thay vì chỉ dừng lại ở mức độ triển khai.

Bộ tiêu chí DTI mới dự kiến sẽ được ban hành vào Quý IV/2025. Trên cơ sở đó, Bộ KH&CN sẽ tổ chức đánh giá DTI năm 2025 cho các bộ và 34 tỉnh, thành phố sau sáp nhập, dự kiến công bố kết quả vào Quý I/2026.

Theo công bố của Cục Chuyển đổi số quốc gia thì Đà Nẵng, TP.HCM, Thừa Thiên Huế lần lượt giữ 3 vị trí dẫn đầu trong bảng xếp hạng chỉ số chuyển đổi số cấp tỉnh năm 2023. Trong khi đó, Hà Nội tăng 18 bậc, vươn lên vị trí thứ 6 trong bảng xếp hạng 63 tỉnh, thành phố.

