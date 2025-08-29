Theo đó, UBND Thành phố yêu cầu các Sở, ban, ngành Thành phố; UBND các phường, xã và các cơ quan, đơn vị liên quan, căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao khẩn trương triển khai thực hiện nội dung chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Công điện số 148/CĐ-TTg ngày 26/8/2025 về việc tập trung khắc phục hậu quả bão số 5 và mưa lũ.

Hà Nội khẩn trương khắc phục hậu quả bão số 5

Đồng thời, chủ động tổ chức triển khai thực hiện kịp thời, quyết liệt, đồng bộ, có hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp khắc phục hậu quả bão số 5 và mưa lũ, khôi phục sản xuất, kinh doanh, ổn định tình hình nhân dân.

Văn phòng Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự Thành phố (Bộ Tư lệnh Thủ đô - Cơ quan Thường trực Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự Thành phố) tổng hợp báo cáo về tình hình bão, lũ, công tác lãnh đạo, chỉ đạo, kết quả ứng phó, những thuận lợi, khó khăn, vướng mắc, tồn tại, hạn chế, bài học kinh nghiệm và giải pháp khắc phục trên địa bàn Thành phố; tham mưu dự thảo văn bản của UBND Thành phố báo cáo Thủ tướng Chính phủ trước ngày 28/8.

N. Huyền