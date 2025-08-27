Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, hiện nay (27/8), vùng áp thấp trên vùng biển phía Đông khu vực Bắc Biển Đông đã mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới. Lúc 10h, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 17,7 độ Vĩ Bắc; 119,0 độ Kinh Đông.

Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6 (39-49km/giờ), giật cấp 8. Di chuyển theo hướng Tây Tây Nam với tốc độ 10-15km/h.

Ở trạm Huyền Trân (TPHCM) có gió Tây Nam mạnh cấp 6, giật cấp 9, trạm Trường Sa (Khánh Hoà) có gió giật mạnh cấp 7.

Hướng di chuyển của áp thấp nhiệt đới sáng 27/8. Nguồn: NCHMF

Trong 24 giờ tới, áp thấp nhiệt đới vẫn di chuyển hướng Tây Tây Nam, 15-20km/h và có khả năng mạnh thêm. Đến 10h sáng mai (28/8), vị trí tâm áp thấp nhiệt đới cách đặc khu Hoàng Sa khoảng 410km về phía Đông; sức gió cấp 6-7, giật cấp 9.

24 giờ tiếp theo, áp thấp nhiệt đới di chuyển hướng Tây, khoảng 15km/h. Đến 10h ngày 29/8, tâm áp thấp nhiệt đới trên khu vực biển đặc khu Hoàng Sa với cường độ cấp 7, giật cấp 9.

Từ 48 đến 72 giờ tiếp theo, áp thấp nhiệt đới tiếp tục di chuyển chủ yếu theo hướng Tây, mỗi giờ đi được 10-15km.

Dự báo diễn biến gió mạnh, mưa trong 24h tới, vùng biển từ Lâm Đồng đến TPHCM, khu vực Giữa và Nam Biển Đông (bao gồm đặc khu Trường Sa): gió Tây Nam cấp 6, giật cấp 7-8, biển động; sóng biển cao 2-3,5m. Vùng biển phía Đông khu vực Bắc Biển Đông có gió cấp 6-7, giật cấp 9, biển động mạnh; sóng biển cao 2-4m.

Ngoài ra, ngày và đêm 27/8, khu vực vịnh Bắc Bộ, vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Cà Mau, Cà Mau đến An Giang, vịnh Thái Lan, khu vực Bắc, Giữa và Nam Biển Đông (bao gồm các đặc khu Hoàng Sa và Trường Sa) có mưa rào và giông rải rác.

Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc xoáy, gió giật mạnh cấp 6-7 và sóng biển cao trên 2m.

Cơ quan khí tượng cũng cảnh báo, ngày và đêm mai (28/8), vùng biển từ Lâm Đồng đến TPHCM, khu vực Giữa Biển Đông và vùng biển phía Bắc của khu vực Nam Biển Đông (bao gồm vùng biển phía Bắc đặc khu Trường Sa) có gió Tây Nam mạnh cấp 6, giật cấp 7-8; sóng biển cao 2-3,5m; biển động. Khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm đặc khu Hoàng Sa) có gió mạnh cấp 6-7, giật cấp 9; sóng biển cao 2-4m; biển động mạnh.

Cấp độ rủi ro thiên tai do gió mạnh trên biển được cảnh báo ở cấp 2; riêng vùng biển phía Đông khu vực Bắc Biển Đông cấp 3. Toàn bộ tàu thuyền hoạt động trên các khu vực trên đều có nguy cơ cao chịu tác động của lốc xoáy, gió mạnh và sóng lớn.