Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, lúc 4h sáng nay (26/8), bão số 5 đã suy yếu thành áp thấp nhiệt đới trên khu vực Trung Lào. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 7 (50-61km/h), giật cấp 9.
Dự báo trong hôm nay, áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, tốc độ khoảng 20km/h và suy yếu dần thành vùng áp thấp rồi tan dần.
|
Tin cuối cùng về cơn bão số 5
Đến 7h, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới trên khu vực Trung Lào. Dự báo trong 12 giờ tới, áp thấp nhiệt đới tiếp tục di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, tốc độ 20km/h, suy yếu dần thành một vùng áp thấp và tan dần.
Do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới suy yếu từ bão số 5, sáng sớm nay, trên đất liền khu vực Thanh Hóa - Nghệ An và vùng ven biển Ninh Bình còn có gió mạnh cấp 6-7, giật cấp 9.
Trong sáng nay, ở vịnh Bắc Bộ (bao gồm các đảo Bạch Long Vĩ, Cát Hải, Cô Tô, Vân Đồn và đảo Hòn Ngư) còn có gió mạnh cấp 6-7, giật cấp 8, sóng biển cao 2-5m, biển động mạnh.
Từ sáng sớm đến hết ngày hôm nay, ở khu vực trung du và đồng bằng Bắc Bộ, khu vực Lào Cai, Sơn La và từ Thanh Hóa đến Hà Tĩnh có mưa to với lượng mưa phổ biến 50-100mm, cục bộ có nơi trên 200mm. Cảnh báo nguy cơ mưa có cường suất lớn trên 100mm/3h.
Cũng từ sáng sớm đến hết ngày hôm nay, khu vực thủ đô Hà Nội có mưa to và giông; TP Đà Nẵng không mưa; khu vực TPHCM có mưa, mưa rào và giông (mưa giông tập trung vào chiều và tối). Trong mưa giông cần đề phòng nguy cơ xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh.
Đồng thời, từ sáng sớm nay đến ngày mai (27/8), khu vực Thượng và Trung Lào có mưa to với lượng mưa phổ biến 100-250mm, riêng khu vực trung Lào cục bộ có nơi trên 500mm.
Trước đó, từ khoảng 15h chiều 25/8, tâm bão số 5 bắt đầu đi vào đất liền Hà Tĩnh - Nghệ An với sức gió mạnh nhất được ghi nhận giật cấp 15; và đến 1h sáng 26/8, khi di chuyển đến biên giới Việt Lào, bão số 5 vẫn mạnh cấp 8-9 (62-88km/h).
Do ảnh hưởng của bão số 5, ở khu vực Nghệ An - Hà Tĩnh có gió mạnh cấp 8-10, giật cấp 12-15 như trạm Diễn Châu (Nghệ An) có gió mạnh cấp 10, giật cấp 12; trạm Đô Lương có gió giật cấp 15; trạm Vinh có gió giật cấp 12; trạm Kỳ Anh (Hà Tĩnh) có gió mạnh cấp 8, giật cấp 11; trạm Cẩm Nhượng (Hà Tĩnh) có gió mạnh cấp 10, giật cấp 13,...
Ở các tỉnh đồng bằng Bắc Bộ, từ Thanh Hóa đến Quảng Trị đã có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to trên 600mm.
|
Cảnh báo lũ quét, sạt lở đất ở 10 tỉnh
Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết, trong 24 giờ qua (từ 6h ngày 25/8 đến 6h sáng nay), khu vực các tỉn h Sơn La, Lào Cai, Phú Thọ, Bắc Ninh, Quảng Ninh và từ Thanh Hoá đến Quảng Trị đã có mưa vừa, mưa to đến rất to như: Km46 210,2mm (Sơn La); Cao Phạ3 214mm (Lào Cai); Vạn Mai 433,8mm (Phú Thọ); Tân Sơn 123,8mm (Bắc Ninh); Kỳ Thượng 298,4mm (Quảng Ninh); Vạn Xuân1 537,4mm (Thanh Hoá); Thủy điện Hủa Na 484,2mm (Nghệ An); Hồ Thượng Tuy 575,2mm (Hà Tĩnh); Hóa Sơn 269,8mm (Quảng Trị);...
Trong 4 giờ qua (từ 2-6h sáng nay), khu vực tỉnh Lạng Sơn đã có mưa vừa, mưa to đến rất to như: Chi Lăng 102mm; Vạn Ninh 87,8mm;... Mô hình độ ẩm đất cho thấy một số khu vực thuộc các tỉnh trên đã gần bão hòa (trên 85%) hoặc đạt trạng thái bão hòa.
Cảnh báo trong 3-6 giờ tới, khu vực các tỉnh trên tiếp tục có mưa với lượng mưa tích lũy phổ biến: Quảng Ninh, Lạng Sơn, Bắc Ninh từ 20-50mm, có nơi trên 80mm; Phú Thọ, Sơn La, Lào Cai, Thanh Hoá, Nghệ An và Hà Tĩnh từ 40-80mm, có nơi trên 150mm; Quảng Trị từ 30-50mm, có nơi trên 70mm.
Cảnh báo trong 6 giờ tới (tính từ 6h ngày 26/8), nguy cơ cao xảy ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc tại nhiều xã, phường của 10 tỉnh trên.