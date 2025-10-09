Trao đổi với P.V VietNamNet, ông Nguyễn Bá Hoàng, Chủ tịch xã Trung Giã (huyện Sóc Sơn cũ) bác tin đồn vỡ đê trên địa bàn xã đang lan truyền trên MXH.

Ông Hoàng cho biết, do mưa lớn, lượng nước từ thượng nguồn chảy về, mực nước sông Cầu tại trạm Lương Phúc ở mức 9,00m trên báo động 3. Khu vực đê quai mực nước dâng đã cao hơn so với dự báo.

Lực lượng ứng trực tại địa phương hỗ trợ người dân đưa tài sản, vật nuôi ra khỏi vùng úng ngập, bị cô lập. Ảnh: Anh Văn

“Hầu hết các tuyến đường ngõ xóm trên địa bàn xã bị ngập cục bộ. Tỉnh lộ 35 ngập sâu khoảng 20-30cm; quốc lộ 3 đoạn qua Công ty Yamaha và thôn 9 ngập sâu 30-50cm”, ông Hoàng thông tin.

Theo báo cáo của Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự xã, nước lên khiến 1.262 hộ (5.030 khẩu) bị cô lập. Các địa bàn bị cô lập gồm: Thôn 8 có 22 hộ (50 khẩu), thôn Đa Hội có 10 hộ (40 khẩu) thôn Bình An có 30 hộ (120 khẩu), thôn 5 có 220 hộ (670 nhân khẩu), thôn An Lạc có 580 hộ (2.700 khẩu), Hoà Bình có 200 hộ (800 khẩu), thôn Đô Tân có 200 hộ (650 khẩu)…

Ngay trong ngày 8/10, Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự xã cùng lực lượng bộ đội Tiểu đoàn 86, công an xã và lực lượng xung kích tổ chức vận động để nhân dân ở những nơi không an toàn di chuyển đến vị trí an toàn.

“Chúng tôi đã kịp thời đưa toàn bộ người già, trẻ nhỏ và một phần người lớn về địa điểm an toàn. Về cơ bản người và một phần tài sản vẫn đảm bảo”, ông Hoàng thông tin.

Địa phương này cũng đã huy động lực lượng trực 24h/24h nhằm tham gia ứng cứu kịp thời các sự cố xảy ra trên địa bàn đồng thời hỗ trợ nhân dân di dời tài sản khi cần thiết.