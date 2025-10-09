Những ngày đầu tháng 10, mưa lớn kéo dài khiến nhiều địa phương miền Bắc như Hà Nội, Thái Nguyên, Bắc Ninh… chìm trong biển nước.

Không ít chủ xe chỉ biết đứng nhìn chiếc “xế cưng” cùng nhiều tài sản trong nhà dần chìm trong dòng nước ngập.

Mới đây, trên diễn đàn Otofun - cộng đồng ô tô lâu đời nhất Việt Nam - xuất hiện một bài đăng khiến nhiều người chú ý.

Tác giả viết đầy khẩn thiết: “Các bác chủ gara ở Hà Nội ơi, Thái Nguyên quê em ngập nhiều xe ô tô quá rồi. Tình hình này nếu hết lũ, khả năng sửa chữa sẽ quá tải. Các bác có kinh nghiệm xử lý xe ngập nước cho em xin địa chỉ, có thể đưa xe xuống ngay khi nước rút…”

Bài đăng khẩn thiết của một tài khoản trên diễn đàn Otofun. Ảnh chụp màn hình

Chỉ sau vài giờ, bài viết thu hút hàng trăm bình luận và chia sẻ. Nhiều người bày tỏ sự cảm thông, đồng thời chia sẻ kinh nghiệm xử lý xe ngập.

Một tài khoản bình luận: “Xe ngập mà để lâu, nước ngấm vào hệ thống điện, pin, cảm biến là ‘toang’. Nếu không kịp xử lý, chi phí sửa có thể bằng nửa giá trị xe.”

Đáng chú ý, không ít chủ gara và kỹ thuật viên ở Hà Nội, Bắc Ninh đã chủ động để lại số điện thoại, địa chỉ, thậm chí đề nghị điều xe cứu hộ lên tận Thái Nguyên để “giải cứu” phương tiện khi nước rút.

“Xe ngập để lâu là hỏng nặng, chúng tôi sẵn sàng nhận những ca khó hoặc hỗ trợ kỹ thuật từ xa cho anh em ở vùng lũ Thái Nguyên, Bắc Ninh”, anh Đinh Tú ở Sóc Sơn (Hà Nội) chia sẻ.

Nhiều gara ở Hà Nội và vùng lân cận cũng nhanh chóng đăng thông báo hỗ trợ miễn phí kiểm tra ban đầu, ưu tiên cứu hộ vùng ngập nặng hoặc giảm phí công cẩu kéo cho xe bị ảnh hưởng do thiên tai.

Có thể thấy, cộng đồng ô tô – vốn nổi tiếng đoàn kết – lại một lần nữa cho thấy tinh thần tương trợ trong hoạn nạn.

Giữa mênh mông nước lũ, những lời kêu gọi cứu xe, những chuyến xe cứu hộ không quản mưa ngập đã làm ấm lòng không chỉ người gặp nạn, mà cả những ai chứng kiến giữa cơn mưa ngập ở miền Bắc.

Công tác cứu hộ cần khẩn trương ngay sau khi nước rút. Ảnh minh hoạ: Hoàng Hiệp

Xe ngập nước cần được kiểm tra, khắc phục càng sớm càng tốt

Trao đổi với VietNamNet, anh Đinh Thanh Minh, chủ một gara ô tô tại Mê Linh (Hà Nội) cho biết, từ hôm qua (8/10), anh đã bắt đầu tiếp nhận một số xe từ Thái Nguyên chuyển xuống.

Đa số là của các gara quen ở khu vực thành phố Thái Nguyên và Phổ Yên (cũ) nhờ vì hầu hết các cơ sở này cũng đang bị ngập sâu.

“Mấy hôm nay theo dõi Thái Nguyên ngập nặng, tôi nhận được khá nhiều cuộc gọi nhờ hỗ trợ. Nếu cần, tôi có thể điều xe cứu hộ lên tận nơi, hoặc tiếp nhận các ‘ca khó’ từ trên đó chuyển xuống. Xe ngập mà xử lý chậm là hỏng nặng ngay", anh Minh nói.

Anh Minh cho biết thêm, xe đang đi bị chết máy do ngập nước tuyệt đối không nên đề nổ lại, bởi chỉ cần một cú đề sai thời điểm, động cơ có thể thủy kích, cong tay biên, thậm chí hư toàn bộ hệ thống điện tử gây thiệt hại nặng nề.

Còn với xe bị ngập nước sâu, dù không di chuyển nhưng ngay sau khi nước rút cũng cần được cẩu kéo đến các trung tâm sửa chữa hoặc gara để kiểm tra, khắc phục sớm.

Theo chủ gara này, xe bị ngập nước dù không bị thuỷ kích cũng có thể dẫn đến nhiều hư hại âm ỉ về sau.

Ví dụ như hệ thống điện, hộp điều khiển (ECU), cảm biến dễ bị chập, oxy hóa hoặc lỗi phần mềm, khiến xe hoạt động chập chờn, thậm chí không khởi động được.

Nếu nước ngập tới sàn, nội thất, thảm, ghế, dây điện và hộp cầu chì cũng bị ẩm mốc, dẫn đến mùi hôi và hư linh kiện sau một thời gian.

"Với xe điện hoặc hybrid, nhiều người nghĩ có thể thoải mái lội nước nhưng thực tế loại xe này khi bị ngập nước còn gây ra nhiều hệ luỵ hơn: nước có thể ảnh hưởng đến bộ pin cao áp, bộ sạc và mô-tơ điện, đòi hỏi kỹ thuật viên chuyên dụng và thiết bị kiểm tra cách điện để đảm bảo an toàn. Lúc này thợ kỹ thuật phải đo cách điện của pin, kiểm tra cảm biến, thay toàn bộ dung dịch và sấy khô mạch điều khiển. Tất cả đều cần thiết bị chuyên dụng mà không phải gara tư nhân nào cũng làm được”, anh Minh nói.

Xe ngập nước cần được kiểm tra, khắc phục càng sớm càng tốt. Ảnh: Bảo Khánh

Theo giới chuyên môn, đợt mưa lớn đầu tháng 10 là phép thử hiếm có cho năng lực hậu mãi và dịch vụ sửa chữa của các hãng xe. Khi hàng nghìn xe ngập nước cùng lúc, hệ thống chính hãng dễ rơi vào tình trạng quá tải, thiếu chỗ, thiếu linh kiện.

Trong bối cảnh đó, sự chủ động của các gara tư nhân, đội cứu hộ độc lập và cộng đồng kỹ thuật viên thạo về xe cộ trở thành “lực lượng phản ứng nhanh”, giúp nhiều chủ xe giảm thiệt hại đáng kể.

Và giữa dòng nước đục, điều đáng quý không chỉ là những chiếc xe được “hồi sinh”, mà là tinh thần tương trợ - khi những người thợ ở xa sẵn sàng lên đường, chỉ vì một lời kêu cứu đầy khẩn thiết.

