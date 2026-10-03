Hà Nội tập trung tháo gỡ vướng mắc, đẩy nhanh giải phóng mặt bằng và triển khai các dự án, đưa nguồn lực đầu tư vào khối lượng xây dựng thực tế để phục vụ mục tiêu tăng trưởng hai con số.

Kinh tế Hà Nội đang cải thiện qua từng quý. GRDP quý III/2026 ước tăng 10,02%, cao nhất trong các quý năm nay; tính chung 9 tháng tăng 8,85%, cao hơn mức 7,92% cùng kỳ năm trước. Riêng ngành xây dựng tăng 10,89%, trở thành một trong những ngành có tốc độ tăng trưởng cao.

Để phấn đấu đạt tăng trưởng hai con số cả năm, thành phố tập trung khai thác dư địa đầu tư, xây dựng và các dự án ngoài ngân sách. Yêu cầu đặt ra là tháo gỡ các khâu cản trở tiến độ, đưa dự án vào triển khai và tạo thêm giá trị thực tế cho nền kinh tế.

Đưa nguồn lực vào thi công, tạo giá trị thực tế

Chủ tịch UBND TP Hà Nội Vũ Đại Thắng cho biết, Hà Nội xác định đầu tư và xây dựng là lĩnh vực có dư địa lớn nhất của thành phố. Sau thời gian tập trung chuẩn bị đầu tư, thực hiện phân cấp, những tháng cuối năm cần đẩy nhanh giải phóng mặt bằng và triển khai các dự án. Trong đó, giải ngân đầu tư công phải đi vào nguyên vật liệu, khối lượng xây dựng và giá trị vật chất thực tế. Tại phiên họp UBND TP Hà Nội ngày 2/10, Chủ tịch UBND TP Hà Nội lưu ý, tổng mức đầu tư chưa đồng nghĩa với giá trị tăng trưởng. Đóng góp của hoạt động đầu tư cần được tính toán trên cơ sở khối lượng, tài sản thực sự đi vào nền kinh tế.

Chủ tịch UBND TP Hà Nội Vũ Đại Thắng phát biểu chỉ đạo tại phiên họp ngày 2/10. Ảnh: Viết Thành

Với đầu tư ngoài ngân sách, Hà Nội có nguồn lực lớn từ các dự án nhà ở xã hội, nhà ở thương mại và những dự án đã chuẩn bị đầu tư. Thành phố đã rà soát 341 dự án, trong đó gần 50 dự án được tháo gỡ, hoàn thiện các thủ tục cơ bản để tiếp tục triển khai. Khoảng 150 dự án đang được tiếp tục rà soát, tháo gỡ vướng mắc, hỗ trợ doanh nghiệp.

Cùng với hỗ trợ, thành phố đặt thời hạn hoàn thiện thủ tục. Đến hết tháng 10, những dự án không hoàn thiện thủ tục theo yêu cầu sẽ được xem xét thu hồi. Việc xử lý dự án chậm triển khai được gắn với tạo điều kiện để các dự án đủ điều kiện sớm tiếp tục thực hiện, huy động nguồn lực cho phát triển.

Giải phóng mặt bằng là một khâu được tập trung thúc đẩy để sớm bàn giao cho nhà đầu tư, nhà thầu thi công. Khi có mặt bằng, dự án mới có điều kiện tạo khối lượng xây dựng và giá trị thực tế.

Với nhà ở xã hội, thành phố kỳ vọng nhóm dự án này đóng góp vào tăng trưởng ngành xây dựng. Tuy nhiên, số dự án tiếp cận được nguồn vốn ngân hàng còn thấp, ảnh hưởng trực tiếp đến tiến độ. Hà Nội sẽ kiến nghị Thủ tướng các giải pháp tháo gỡ, tạo điều kiện cho doanh nghiệp tiếp cận vốn.

Đối với 5 tuyến đường sắt đô thị, quy hoạch hướng tuyến cơ bản đã hoàn tất. Thành phố tập trung vào cơ chế huy động vốn, hợp đồng, ứng vốn để nhà thầu triển khai, đồng thời đặc biệt quan tâm giải phóng mặt bằng tại các xã, phường có tuyến đi qua.

Gắn mục tiêu tăng trưởng với kết quả từng tháng

Để các nguồn lực được đưa vào triển khai đúng tiến độ, Hà Nội yêu cầu cụ thể hóa mục tiêu tăng trưởng thành nhiệm vụ, sản phẩm và kết quả có thể kiểm đếm.

Theo báo cáo tại phiên họp, tăng trưởng GRDP 9 tháng còn thấp hơn 0,88 điểm phần trăm so với kịch bản 9,73% theo Chỉ thị 17/CT-UBND. Thành phố xác định phải rà soát phần tăng trưởng còn thiếu, làm rõ giá trị tăng thêm cần tạo ra trong quý IV và phân rã kịch bản theo ba phương án cao, trung bình, thấp đến từng sở, ngành, xã, phường.

Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Xuân Lưu phát biểu. Ảnh: Viết Thành

Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Xuân Lưu đề nghị xây dựng kế hoạch công việc rõ cho từng tháng, nhất là tháng 10 và 11. Các nội dung đã ký kết, giao nhiệm vụ phải được chuyển thành công việc cụ thể, có kết quả thực tế và đóng góp vào tăng trưởng.

Việc điều hành cũng cần kết nối các lĩnh vực. Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Trương Việt Dũng đề nghị xây dựng “bản điều hành tăng trưởng”, lựa chọn khoảng 20-30 chỉ tiêu, nhiệm vụ chính. Các chỉ tiêu về giải ngân, giải phóng mặt bằng, thu ngân sách, dự án mới, doanh nghiệp cần được liên kết để kịp thời điều chỉnh khi một khâu không đạt tiến độ.

Cùng với tiến độ dự án, hiệu quả cơ chế, chính sách được đặt ra bằng những yêu cầu cụ thể: giúp dự án triển khai nhanh hơn, huy động nhiều nguồn lực hơn, giảm thời gian và thủ tục cho người dân, doanh nghiệp.

Chủ tịch UBND TP Vũ Đại Thắng yêu cầu tiếp tục đánh giá tác động của các cơ chế đặc thù, cả với dự án quy mô nhỏ, hoạt động sản xuất, kinh doanh và đời sống thường ngày. Các sở, ngành, địa phương phải phối hợp với cơ quan thống kê để tính đúng, tính đủ, chính xác giá trị đóng góp vào tăng trưởng, làm cơ sở giám sát và điều chỉnh nhiệm vụ trong những tháng cuối năm.

Thành Huế