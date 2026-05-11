Ngày 11/5, lãnh đạo Công an phường Đống Đa, TP Hà Nội cho biết đơn vị đang thực hiện nghiêm chỉ đạo của Công an TP Hà Nội về việc tăng cường quản lý, xử lý các cơ sở karaoke không phép, karaoke “hát cho nhau nghe”, bar, pub, lounge có dấu hiệu hoạt động biến tướng trên địa bàn.

Qua công tác nắm tình hình, một số cơ sở lợi dụng mô hình kinh doanh ăn uống, giải khát, music box để hoạt động karaoke trá hình hoặc tổ chức biểu diễn nghệ thuật.

Những cơ sở này tiềm ẩn nguy cơ phát sinh tệ nạn xã hội, sử dụng trái phép chất ma túy, kinh doanh khí N2O (bóng cười), vi phạm quy định về PCCC, gây ảnh hưởng đến an ninh trật tự và đời sống người dân.

Đoàn kiểm tra đã liên ngành của phường đã tổ chức kiểm tra đột xuất, ngoài giờ hành chính đối với các cơ sở kinh doanh dịch vụ karaoke, nhà hàng có tổ chức biểu diễn nghệ thuật, ca hát, sử dụng âm thanh công suất lớn hoặc có dấu hiệu hoạt động biến tướng.

Nội dung kiểm tra tập trung vào các điều kiện pháp lý trong hoạt động kinh doanh; giấy phép hoạt động; việc chấp hành các quy định về an ninh trật tự, PCCC; điều kiện cơ sở vật chất; hoạt động biểu diễn nghệ thuật; công tác bảo đảm an toàn thực phẩm.

Đồng thời, đoàn kiểm tra cũng phát hiện, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm liên quan đến sử dụng trái phép chất ma túy, kinh doanh khí N2O, gây tiếng ồn, ảnh hưởng khu dân cư.

Công an phường Đống Đa cho biết trong thời gian tới sẽ tiếp tục phối hợp với các lực lượng chức năng tăng cường kiểm tra, xử lý nghiêm các cơ sở vi phạm nhằm giữ vững an ninh trật tự, xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh, an toàn cho người dân trên địa bàn.