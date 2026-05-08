Sau phản ánh của báo VietNamNet về tình trạng sơ chế xương, thịt bò trên phố Nguyễn Thiện Thuật gây lo ngại về an toàn thực phẩm, rạng sáng 8/5, lực lượng chức năng phường Hoàn Kiếm (Hà Nội) bất ngờ kiểm tra khu vực này.

Theo ghi nhận, phần lớn thịt bò được vận chuyển từ Vĩnh Phú (Phú Thọ) và Thường Tín (Hà Nội) về đây để phân loại, sau đó phân phối cho các nhà hàng hoặc các sạp bán lẻ tại chợ.

Tuy nhiên, điều kiện bảo quản và bày bán khiến nhiều người không khỏi lo ngại. Thịt bò được đặt trực tiếp trên tấm gỗ hoặc nylon mỏng trải trên vỉa hè; thậm chí có trường hợp xương bò để ngay dưới đất, chặt nhỏ rồi đem đi tiêu thụ, không đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm.

Lực lượng chức năng xuất hiện ở khu vực bán thịt bò trên phố Nguyễn Thiện Thuật

Trung tá Nguyễn Đoàn Tô, Phó Trưởng Công an phường Hoàn Kiếm, cho biết lực lượng chức năng sẽ xử lý nghiêm các hộ kinh doanh vi phạm lấn chiếm lòng đường, vỉa hè.

Đồng thời, cơ quan chức năng cũng đẩy mạnh tuyên truyền, yêu cầu các hộ buôn bán tuân thủ quy định về nguồn gốc hàng hóa và bảo đảm an toàn vệ sinh thực phẩm.

Tại thời điểm kiểm tra, nhiều chủ hàng không xuất trình được giấy đăng ký kinh doanh, vi phạm trật tự đô thị và các quy định về an toàn thực phẩm.

Thịt, xương bò xuất hiện trên vỉa hè

Điển hình, bà N.T.N. cho biết nhập hàng từ lò mổ tại Phú Xuyên nhưng không cung cấp được giấy chứng nhận kiểm tra thú y, chỉ đưa ra hình ảnh giấy chứng nhận kinh doanh giết mổ của nhà cung cấp lưu trong điện thoại.

Theo quy định hiện hành, hành vi kinh doanh, sơ chế, giết mổ động vật không có giấy chứng nhận vệ sinh thú y hoặc sử dụng giấy hết hiệu lực có thể bị phạt từ 8-10 triệu đồng.

Lực lượng chức năng tuyên truyền nhắc nhở người dân

Ngoài ra, một số người bán cho rằng họ chỉ làm thuê, không nắm rõ nguồn gốc hàng hóa; có người không xuất trình được CCCD với lý do để ở nhà do trời mưa.

Tuy nhiên, lực lượng chức năng vẫn kiên quyết lập biên bản và yêu cầu ký xác nhận vi phạm. Sau khi được giải thích rõ ràng, các cá nhân liên quan đã chấp hành ký biên bản theo đúng quy định.

Một số trường hợp bị lực lượng chức năng xử lý vi phạm

Ông Ngô Anh Toàn, Trưởng phòng Kinh tế Hạ tầng đô thị phường Hoàn Kiếm, cho biết theo Luật Xử lý vi phạm hành chính, khi phát hiện vi phạm, cơ quan chức năng sẽ tiến hành kiểm tra, lập biên bản xử phạt, sau đó mời các chủ hộ liên quan đến làm việc để xử lý theo đúng quy định pháp luật.