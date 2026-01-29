Trong bảng xếp hạng năm nay, Hà Nội chỉ đứng sau Bali (Indonesia) – điểm đến dẫn đầu châu Á, Bangkok (Thái Lan) xếp ở vị trí thứ ba. Các điểm đến nổi tiếng khác như Siem Reap (Campuchia) và Tokyo (Nhật Bản) cũng góp mặt trong top 5.

Ảnh minh họa: Lê Anh Dũng

Đáng chú ý, Việt Nam còn có thêm đại diện trong top 10 khi Hội An vươn lên vị trí thứ bảy, tăng 4 bậc so với năm trước. Điều này cho thấy sức hút ngày càng rõ nét của các điểm đến Việt Nam đối với du khách quốc tế, đặc biệt là những nơi đề cao bảo tồn di sản và trải nghiệm địa phương.

Travelers’ Choice Best of the Best Destinations được xem là một trong những bảng xếp hạng du lịch có ảnh hưởng lớn trên thế giới. Khác với các danh sách dựa trên bình chọn của chuyên gia hay chiến dịch quảng bá, giải thưởng này được xây dựng hoàn toàn từ đánh giá và phản hồi thực tế của du khách.

Phiên bản năm 2026 tổng hợp dữ liệu từ các nhận xét được gửi trong giai đoạn từ tháng 10/2024 đến hết tháng 9/2025, bao gồm đánh giá về cơ sở lưu trú, điểm tham quan và mức độ hài lòng tổng thể.

Theo Tripadvisor, giải thưởng được thiết kế nhằm tôn vinh những điểm đến mang lại trải nghiệm chất lượng ổn định, thay vì các xu hướng ngắn hạn. Chỉ một tỷ lệ rất nhỏ các điểm đến trên nền tảng đạt được danh hiệu “Best of the Best” mỗi năm, vì vậy việc lọt vào top đầu càng trở nên đáng chú ý.

Không chỉ thể hiện qua thứ hạng, đà tăng trưởng của du lịch Hà Nội còn được phản ánh rõ qua các con số thực tế. Năm 2025, thành phố đón hơn 33,7 triệu lượt khách, tăng 20,8% so với năm 2024.

Trong đó, lượng khách quốc tế đạt hơn 7,82 triệu lượt, tăng 22,7% so với cùng kỳ. Tổng thu từ du lịch năm 2025 của Hà Nội ước đạt hơn 134.000 tỷ đồng, tăng 21,5% so với năm trước.

Việc xếp thứ hai châu Á trong bảng xếp hạng Tripadvisor 2026 cho thấy, Hà Nội không chỉ bắt kịp xu hướng du lịch khu vực, mà còn đang từng bước củng cố vị thế là một trong những điểm đến đô thị giàu sức cạnh tranh nhất châu Á.