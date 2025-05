Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, hôm nay (25/5), không khí lạnh đã tràn khắp miền Bắc, Bắc Trung Bộ; từ chiều tối và đêm nay, tiếp tục tăng cường và ảnh hưởng đến khu vực Trung Trung Bộ.

Đồng thời, mưa lớn ở miền Bắc và Bắc Trung Bộ có xu hướng giảm dần, dịch chuyển vùng mưa vào đến Trung và Nam Trung Bộ.

Do ảnh hưởng của không khí lạnh và mưa lớn nhiều ngày, các tỉnh, thành miền Bắc bắt đầu có nắng trở lại kèm nền nhiệt cao nhất chỉ khoảng 27-28 độ, thấp nhất 20-22 độ, nên tiết trời dịu mát như mùa thu.

Hà Nội đang có tiết trời mát như mùa thu. Ảnh minh họa: Minh Hoàng

Thời tiết dịu mát này dự kiến kéo dài khoảng 2-3 ngày, trước khi khu vực lại đón tiếp đợt mưa lớn mới vào 28-29/5.

Cơ quan khí tượng cũng vừa đưa ra nhận định thời tiết các khu vực trên cả nước 10 ngày tới, từ đêm nay (25/5) đến 4/6.

Cụ thể, từ đêm nay đến 27/5, Bắc Bộ, Thanh Hóa và Bắc Nghệ An còn có mưa rào rải rác và có nơi có giông, cục bộ có nơi mưa to.

Thời tiết Hà Nội những ngày tới, trời nắng gián đoạn kèm mưa rào, dịu mát. Nguồn: NCHMF

Khu vực từ Nam Nghệ An đến Quảng Bình có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to; từ đêm 26/5 có mưa rào rải rác và có nơi có giông, cục bộ có nơi mưa to.

Đáng lưu ý, chiều tối 25-26/5, lượng mưa phổ biến ở Nam Nghệ An đến Quảng Bình từ 30-70mm, cục bộ có nơi trên 100mm. Cảnh báo nguy cơ có mưa cục bộ cường suất lớn (>80mm/3h).

Khu vực từ Quảng Trị đến Bình Thuận có mưa rào và giông vài nơi, riêng khu vực từ Khánh Hòa đến Bình Thuận chiều tối và tối có mưa rào và giông rải rác, cục bộ có nơi mưa to.

Tây Nguyên và Nam Bộ vẫn có mưa rào và giông vài nơi, chiều và tối có mưa rào và giông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Riêng chiều tối và tối nay, ở khu vực Nam Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ lượng mưa từ 10-30mm, có nơi trên 50mm.

Nhận định thời tiết từ đêm 27/5-4/6, cơ quan khí tượng cũng cho biết, khu vực Bắc Bộ từ đêm 27-30/5 có mưa rào và giông rải rác, riêng 28-29/5 có mưa, mưa vừa và giông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to. Khoảng 2-3 ngày cuối có khả năng xuất hiện nắng nóng cục bộ.

Khu vực Bắc Trung Bộ từ đêm 27-29/5 có mưa rào và giông rải rác (mưa tập trung vào chiều tối và tối). Khoảng 2-3 ngày cuối có khả năng xuất hiện nắng nóng diện rộng.

Trung và Nam Trung Bộ ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và giông vài nơi, riêng phía Nam từ đêm 27-28/5 chiều và tối có mưa rào và giông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Khoảng 2-3 ngày cuối có khả năng xuất hiện nắng nóng diện rộng ở phía Bắc.

Tây Nguyên và Nam Bộ tiếp diễn hình thái có mưa rào và giông vài nơi, riêng chiều và tối có mưa rào và giông rải rác, cục bộ có nơi mưa to.

Trong mưa giông có thể xảy ra lốc, sét, mưa đá, gió giật mạnh.

