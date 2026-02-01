Từ ngày 1/2, tuyến đường sắt đô thị Nhổn – ga Hà Nội chính thức áp dụng 100% hệ thống cổng soát vé định danh, xác thực điện tử và nhận diện sinh trắc học. Đây là tuyến metro thứ hai của Hà Nội triển khai hệ thống công nghệ này, sau tuyến 2A Cát Linh – Hà Đông đã được áp dụng từ tháng 11/2025.

Việc cả hai tuyến đường sắt đô thị hiện hữu của TP Hà Nội cùng vận hành trên một hệ thống vé thống nhất được đánh giá là cột mốc quan trọng trong tiến trình đồng bộ hóa toàn mạng lưới metro, tạo nền tảng cho việc kết nối liên thông các tuyến trong tương lai.

Hà Nội Metro chính thức vận hành đồng bộ hệ thống cổng soát vé định danh, xác thực điện tử và nhận diện sinh trắc học trên cả hai tuyến đường sắt đô thị Cát Linh - Hà Đông, Nhổn - ga Hà Nội.

Theo Hà Nội Metro, hệ thống soát vé mới là giải pháp công nghệ được nội địa hóa, có tính dài hạn và bền vững, phù hợp với định hướng phát triển giao thông đô thị hiện đại, thông minh, lấy hành khách làm trung tâm.

Song song với việc triển khai cổng soát vé công nghệ cao, Hà Nội Metro cũng mở rộng và đa dạng hóa các hình thức thanh toán không dùng tiền mặt. Trong đó, hành khách sử dụng thẻ thanh toán quốc tế Visa khi qua cổng soát vé được hỗ trợ 100% tiền vé đến hết ngày 28/2/2026. Hành khách mua vé lượt trên Ứng dụng Hà Nội Metro được hỗ trợ 100% giá vé đến hết ngày 21/3/2026, áp dụng riêng trên tuyến Nhổn - ga Hà Nội.

Ngoài ra, hành khách thanh toán vé lượt qua ShopeePay được giảm 99% cho 10 vé đầu tiên mỗi tháng, áp dụng đến hết ngày 28/2/2026...

Bên cạnh các chính sách ưu đãi này, các nhóm đối tượng như người cao tuổi từ 60 tuổi trở lên, trẻ em dưới 6 tuổi, người khuyết tật, hộ nghèo… tiếp tục được miễn phí vé theo đúng quy định và chính sách hiện hành của TP Hà Nội.