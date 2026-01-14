Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị tổng kết công tác năm 2025, triển khai nhiệm vụ năm 2026 của Công ty TNHH MTV Đường sắt Hà Nội (Hanoi Metro) diễn ra chiều 14/1, Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Dương Đức Tuấn đánh giá cao những nỗ lực và kết quả mà doanh nghiệp đạt được trong bối cảnh còn nhiều khó khăn, thách thức.

Theo ông Tuấn, trong năm 2025, hai tuyến metro Cát Linh – Hà Đông và Nhổn – ga Hà Nội (đoạn trên cao) đã phục vụ hơn 20,6 triệu lượt hành khách; doanh thu bán vé đạt gần 143 tỷ đồng, vượt 28,25% kế hoạch. Đây là nền tảng quan trọng để TP Hà Nội bước vào giai đoạn tăng tốc phát triển đường sắt đô thị giai đoạn 2026–2030.

Bên cạnh kết quả đạt được, lãnh đạo TP Hà Nội cũng chỉ rõ nhiều tồn tại cần sớm khắc phục, như công tác đào tạo, chuyển giao công nghệ trước khi tiếp nhận các tuyến metro mới còn bất cập; thiếu nguồn nhân lực chất lượng cao phục vụ trung tu, đại tu đoàn tàu và vận hành hệ thống kỹ thuật phức tạp. Một số hệ thống công nghệ thông tin được thiết kế theo tiêu chuẩn cũ, bộc lộ sự lạc hậu; công tác đầu tư, mua sắm vật tư, phụ tùng phục vụ bảo trì vẫn còn nhiều vướng mắc.

Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Dương Đức Tuấn. Ảnh: V.Đ

Theo ông Tuấn, đây là những vấn đề cấp bách, nếu không được xử lý căn cơ sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến hiệu quả vận hành các tuyến metro mới và có nguy cơ lặp lại hạn chế của các dự án trước.

Về định hướng thời gian tới, Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội cho biết, năm 2025, Thành phố đã khởi công tuyến metro số 2 (Nam Thăng Long – Trần Hưng Đạo) và tuyến số 5 (Văn Cao – Hòa Lạc), dự kiến đưa vào khai thác trước năm 2030. Riêng tuyến số 5, Thành phố yêu cầu tối ưu hóa giải pháp kỹ thuật, tổ chức thi công hợp lý nhằm rút ngắn thời gian xây dựng từ 5 năm xuống khoảng 4 năm, trên cơ sở bảo đảm chất lượng, an toàn và hiệu quả đầu tư.

Cùng với đó, Hà Nội đang đẩy nhanh triển khai các tuyến kéo dài của metro số 2 và số 3, đồng thời nghiên cứu đa dạng hóa nguồn vốn, gồm vốn ODA và hợp tác quốc tế, để sớm hình thành mạng lưới đường sắt đô thị đồng bộ, hiện đại. Các tuyến metro mới sẽ được kết nối chặt chẽ với xe buýt, bãi đỗ trung chuyển, không gian ngầm và các khu chức năng đô thị, qua đó nâng cao khả năng tiếp cận của người dân và phát huy hiệu quả đầu tư.

Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội nhấn mạnh, việc hạn chế phương tiện giao thông cá nhân không thể áp dụng bằng mệnh lệnh hành chính, mà chỉ hiệu quả khi giao thông công cộng, đặc biệt là đường sắt đô thị, thực sự tiện lợi, an toàn và đáng tin cậy.

Đường sắt đô thị là “xương sống” của hệ thống vận tải hành khách công cộng, giữ vai trò then chốt trong việc giảm ùn tắc giao thông. Ảnh: VGP.

Đối với Hanoi Metro, lãnh đạo TP Hà Nội yêu cầu doanh nghiệp sớm hoàn thiện Đề án kiện toàn mô hình tổ chức giai đoạn 2026–2030; thành lập xí nghiệp quản lý, bảo trì hạ tầng và Trung tâm đào tạo – nghiên cứu – phát triển đường sắt đô thị nhằm chủ động nguồn nhân lực. Đồng thời, khẩn trương nâng cao năng lực bảo trì, sửa chữa, trình dự án trung tu 13 đoàn tàu tuyến 2A, từng bước làm chủ công nghệ vận hành metro.

Phát biểu tại hội nghị, ông Lê Bằng An, Tổng giám đốc Hanoi Metro, cho biết bước sang năm 2026 và giai đoạn mới, Công ty tập trung 5 mục tiêu trọng tâm: vận hành an toàn, hiệu quả hai tuyến hiện hữu; làm chủ công nghệ vận hành, bảo trì và từng bước nội địa hóa công nghiệp đường sắt đô thị; hoàn thiện mô hình tổ chức tinh gọn gắn với chuyển đổi số; khai thác hiệu quả tài sản hạ tầng, sẵn sàng tiếp nhận các tuyến metro mới; xây dựng thương hiệu Hanoi Metro uy tín trong nước và quốc tế.

