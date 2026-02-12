Công ty TNHH MTV Đường sắt Hà Nội (Hà Nội Metro) cho biết, để đáp ứng nhu cầu đi lại tăng cao dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, đơn vị sẽ miễn phí 100% vé lượt cho hành khách.

Chương trình áp dụng từ ngày 14-2 đến hết 22-2-2026 (tức 27 tháng Chạp đến mùng 6 tháng Giêng), kéo dài 9 ngày. Hành khách được miễn phí khi mua vé qua ứng dụng Hà Nội Metro hoặc trực tiếp tại quầy.

Chính sách này triển khai trên hai tuyến đường sắt đô thị: 2A Cát Linh – Hà Đông và 3.1 Nhổn – Ga Hà Nội.

Hà Nội Metro miễn phí 100% vé tàu 9 ngày dịp Tết.

Cùng với chính sách miễn phí vé, Hà Nội Metro điều chỉnh giờ hoạt động và tần suất chạy tàu theo từng ngày để sát nhu cầu thực tế.

Cụ thể, ngày 13-2-2026 (26 Tết), các tuyến mở cửa từ 5h30 đến 24h; giờ cao điểm sáng, chiều tăng cường 6 phút/chuyến, các khung giờ khác 10–15 phút/chuyến.

Hai ngày 27–28 Tết (14–15-2), tàu chạy từ 5h30 đến 22h, giãn cách khoảng 10 phút/chuyến trong phần lớn thời gian.

Ngày 29 Tết (16-2), tàu hoạt động từ 5h30 đến 2h sáng hôm sau, phục vụ nhu cầu đi lại, mua sắm và về quê của người dân.

Mùng 1 Tết (17-2), tàu chạy từ 10h đến 18h; mùng 2 từ 8h đến 19h; mùng 3 từ 6h đến 20h. Từ mùng 4 đến mùng 6, tàu hoạt động 5h30–22h, tần suất 10–15 phút/chuyến tùy thời điểm.

Các ngày trước 26 Tết và sau mùng 6 Tết, tàu vận hành theo lịch thường kỳ.

Theo Hà Nội Metro, việc miễn phí vé dịp Tết là món quà đầu xuân dành cho người dân, du khách, đồng thời khuyến khích sử dụng giao thông công cộng, giảm áp lực giao thông đô thị những ngày cao điểm. Trong thời gian phục vụ Tết, nhân sự vận hành và tại các nhà ga cũng được tăng cường để bảo đảm an toàn, hướng dẫn hành khách và duy trì hoạt động ổn định.

Chương trình được kỳ vọng mang đến thêm lựa chọn di chuyển an toàn, thuận tiện và thân thiện môi trường trong không khí đón Xuân mới.