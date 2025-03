Nhắc nhở về công tác đảm bảo an toàn dữ liệu người dùng của các doanh nghiệp cung ứng dịch vụ bưu chính, viễn thông trên địa bàn Thủ đô được Sở KH&CN thành phố Hà Nội đưa ra trong bối cảnh vấn nạn lừa đảo trực tuyến do lộ lọt dữ liệu vẫn đang có xu hướng “nở rộ”.

Giả danh shipper là hình thức lừa đảo đang có xu hướng gia tăng mạnh trong thời gian gần đây. Ảnh minh họa: T.H.

Theo Phó Giám đốc Sở KH&CN Hà Nội Nguyễn Tiến Sỹ, gần đây, các cơ quan báo chí đã liên tục đưa tin về các vụ lừa đảo, giả danh nhân viên của doanh nghiệp cung ứng dịch vụ bưu chính - shipper để lừa đảo, chiếm đoạt tài sản.

Trong đó, đáng chú ý là các đối tượng lừa đảo đã lợi dụng thông tin cá nhân bị lộ lọt của người sử dụng dịch vụ để liên hệ với khách hàng, thông báo có đơn hàng và đề nghị chuyển tiền.

“Trong bối cảnh chuyển đổi số, ứng dụng CNTT đang phát triển mạnh mẽ, việc bảo mật thông tin cá nhân trở nên vô cùng quan trọng. Để bảo vệ quyền riêng tư và tránh các rủi ro liên quan đến lộ lọt thông tin cá nhân, bảo vệ cơ sở dữ liệu người sử dụng dịch vụ, Sở KH&CN Hà Nội khuyến cáo người dân, doanh nghiệp cung ứng dịch vụ bưu chính, viễn thông trên địa bàn Thành phố thực hiện các biện pháp”, ông Nguyễn Tiến Sỹ nhấn mạnh.

Cụ thể, với doanh nghiệp cung ứng dịch vụ bưu chính, công văn Sở KH&CN Hà Nội gửi các doanh nghiệp ngày 24/3 nêu rõ: Nghiêm cấm việc tiết lộ thông tin sử dụng dịch vụ bưu chính như họ tên, số điện thoại, địa chỉ người nhận, người gửi...

Những doanh nghiệp có sử dụng các hệ thống thông tin trong cung ứng dịch vụ bưu chính được yêu cầu thực hiện lập hồ sơ đề xuất cấp độ và thực hiện thẩm định, phê duyệt hồ sơ đề xuất cấp độ theo đúng quy định tại Nghị định 85 năm 2016 của Chính phủ về bảo đảm an toàn hệ thống thông tin theo cấp độ.

Các doanh nghiệp bưu chính trên địa bàn Hà Nội được yêu cầu phải chủ động xây dựng các giải pháp bảo vệ thông tin người sử dụng dịch vụ như định danh cuộc gọi cho nhân viên bưu chính. Ảnh minh họa: N.H.

Đồng thời, thực hiện đúng và đầy đủ các trách nhiệm của doanh nghiệp khi cung cấp dịch vụ trên không gian mạng theo quy định tại Điều 41 của Luật An ninh mạng; quán triệt, phổ biến đến các bộ phận và người lao động trong doanh nghiệp các quy định về bảo đảm an toàn, an ninh trong cung ứng dịch vụ bưu chính, bảo vệ dữ liệu cá nhân.

Các doanh nghiệp bưu chính cũng phải chủ động xây dựng các giải pháp để bảo vệ thông tin người sử dụng dịch vụ, hệ thống thông tin như định danh cuộc gọi của nhân viên bưu chính, mã hóa thông tin trên các bưu gửi; tuyên truyền để người sử dụng biết được các kênh thông tin, nền tảng số chính thống của doanh nghiệp.

Với các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ viễn thông, Sở KH&CN Hà Nội đề nghị quan tâm triển khai các giải pháp như: Xây dựng hệ thống kỹ thuật, cơ sở dữ liệu thông tin thuê bao tập trung để nhập, lưu giữ, quản lý thông tin trong suốt thời gian sử dụng dịch vụ của thuê bao; bảo đảm bí mật thông tin thuê bao theo quy định của pháp luật...

Song song đó, các doanh nghiệp cung ứng dịch vụ bưu chính, viễn thông trên địa bàn Hà Nội được yêu cầu phải nghiêm túc triển khai, tuyên truyền, hướng dẫn người dân thực hiện các giải pháp đảm bảo an toàn dữ liệu người dùng trong quá trình sử dụng dịch vụ.

Sở KH&CN Hà Nội lưu ý người dùng dịch vụ bưu chính cần hạn chế chia sẻ thông tin cá nhân trên mạng xã hội, trong các phiên livestream; cảnh giác với các cuộc gọi, tin nhắn hoặc email yêu cầu cung cấp thông tin cá nhân, yêu cầu chuyển tiền.

Người dân không nên truy cập vào các đường link có địa chỉ không rõ ràng, không có tick xanh hay không được công bố công khai trên website của nhà cung cấp dịch vụ; cần thường xuyên cập nhật thông tin cảnh báo các phương thức lừa đảo và những biện pháp phòng chống qua các phương tiện thông tin đại chúng và ứng dụng iHanoi.