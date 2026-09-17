Mưa lớn kéo dài từ nửa đêm khiến phố Hoa Bằng (phường Cầu Giấy) ngập sâu. Ghi nhận lúc 9h ngày 17/9, điểm ngập sâu nhất tại đây khoảng 60-70cm, làm đảo lộn việc đi lại và sinh hoạt của người dân.

Nước tràn vào nhà nhiều hộ dân. Người đi đường chật vật men theo vỉa hè để thoát khỏi quãng ngập.

Đăng và Dương (thuê trọ tại phố Hoa Bằng) cho biết khoảng 23h30 đêm qua, ngoài trời mưa không ngớt, nước bắt đầu tràn vào nhà. Trước tình huống này, hai nam thanh niên tất bật thu vén đồ đạc trong phòng rồi ra nhà nghỉ ở tạm.

Đến sáng nay, nhân lúc mưa ngớt, Đăng về nhà lấy thêm đồ dùng cá nhân, quần áo sạch rồi tiếp tục đi "lánh nạn". "Khu vực này cứ mưa là ngập, mình thuê trọ ở đây đã nhiều năm, cũng lường trước được cảnh này rồi", Đăng chia sẻ.

Dương (SN 2006, đang là sinh viên) cho biết chiếc xe máy để tầng 1 sau một đêm cũng nằm im trong biển nước. "Ở đây cứ mưa lớn kéo dài khoảng 30 phút là ngập. Mình trọ ngay tầng 1 nên luôn là người chạy đầu tiên", nam sinh viên ngao ngán.

Còn theo anh Phan Tuệ, gia đình anh bán hàng tạp hóa ở đây đã 3 năm nên không ít lần chứng kiến cảnh "phố hóa thành sông".

Anh chia sẻ: "Đêm qua tôi thức trắng. Lúc 23h trời bắt đầu mưa to, khoảng 1 giờ sau nước đã tới đầu gối. Gia đình chạy 2 máy bơm liên tục để hút nước ra bên ngoài. Phía trong nhiều máy móc, hàng hóa nên tôi càng phải cẩn thận".

Nhiều gia đình trang bị máy bơm, tấm chắn để đối phó mỗi khi khu vực bị ngập.

Đến hơn 10h, Hà Nội vẫn mưa lớn, tình trạng ngập tại khu dân cư này vẫn chưa có dấu hiệu giảm bớt.