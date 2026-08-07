Ngày 6/8, Sở Y tế Hà Nội đã ban hành Công văn số 8015/SYT-NVY gửi Ủy ban nhân dân các xã, phường và Văn phòng UBND Thành phố Hà Nội nhằm cảnh báo người dân về việc sử dụng các sản phẩm, chế phẩm sinh học được quảng cáo là "tế bào gốc".

Theo Sở Y tế Hà Nội, thời gian qua, cơ quan này đã nhận được nhiều thông tin phản ánh từ báo chí và người dân về việc một số cơ sở thẩm mỹ thực hiện tư vấn, quảng cáo dịch vụ "truyền NMN, NAD+ và tế bào gốc".

Sở Y tế Hà Nội chưa phê duyệt sử dụng tế bào gốc trong khám bệnh, chữa bệnh. Ảnh: Magnific.

Sau khi rà soát chuyên môn, Sở Y tế Hà Nội đưa ra những thông tin chính thức:

Bộ Y tế chưa cấp phép cho bất kỳ cơ sở khám bệnh, chữa bệnh hay cơ sở bán buôn, bán lẻ thuốc nào tại Việt Nam được thực hiện phương pháp hoặc cung cấp sản phẩm làm đẹp từ tế bào gốc người như các nội dung đang quảng cáo tràn lan.

Sở Y tế Hà Nội chưa phê duyệt cho bất kỳ cơ sở khám, chữa bệnh nào trên địa bàn thành phố thực hiện các danh mục kỹ thuật liên quan đến ứng dụng hay sử dụng tế bào gốc trong khám bệnh, chữa bệnh.

Khuyến cáo và hướng dẫn người dân tra cứu thông tin.

Để tránh "tiền mất tật mang" và đảm bảo an toàn sức khỏe, Sở Y tế Hà Nội khuyến cáo người dân cần chủ động tra cứu thông tin tính pháp lý của các cơ sở khám chữa bệnh, dịch vụ làm đẹp và nhà thuốc trước khi sử dụng dịch vụ.

Người dân khi phát hiện các cơ sở có hành vi quảng cáo sai sự thật, quảng cáo vượt quá phạm vi chuyên môn được cấp phép, tự ý thực hiện các kỹ thuật chưa được cấp phép, cần phản ánh ngay đến cơ quan quản lý y tế địa phương để kịp thời kiểm tra, xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Đồng thời, Sở Y tế Hà Nội đề nghị UBND các xã, phường tăng cường kiểm tra, giám sát hoạt động của các cơ sở thẩm mỹ, chăm sóc sức khỏe trên địa bàn, kết hợp đẩy mạnh tuyên truyền, cảnh báo đến từng người dân.

Hà Nội, Hải Phòng và 13 tỉnh có nguy cơ thừa nam thiếu nữ nghiêm trọng nhất nước Danh sách 15 tỉnh, thành có tỷ số giới tính khi sinh cao tập trung ở phía Bắc. Những địa phương này có nguy cơ cao thừa nam, thiếu nữ trong tương lai nếu mất cân bằng giới tính khi sinh không được kiểm soát.

Gần 50% số cơ sở sản xuất răng giả ở Hà Nội bị xử phạt, 1 vụ chuyển công an Sau 4 đợt kiểm tra chuyên đề từ đầu năm 2026, Sở Y tế Hà Nội phát hiện gần một nửa số cơ sở sản xuất, kinh doanh răng giả vi phạm quy định. Tổng số tiền xử phạt lên tới 1,35 tỷ đồng, một vụ việc được chuyển công an để tiếp tục xác minh, xử lý.