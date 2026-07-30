Chị Vi Thị Tuyết (31 tuổi, dân tộc Thái) là giáo viên cắm bản nhiều năm qua tại xã Mường Quàng (Nghệ An). Điều chị khao khát nhất sau mỗi buổi lên lớp là một ngày được nghe hai tiếng "mẹ ơi".

Kết hôn từ năm 2020, chị Tuyết và chồng là anh Lô Văn Khấn mong mỏi có con nhưng chưa thể toại nguyện. Kết quả thăm khám cho thấy chị có dự trữ buồng trứng thấp (AMH thấp), trong khi chất lượng tinh trùng của chồng cũng suy giảm, khiến cơ hội mang thai tự nhiên rất thấp. Các bác sĩ chỉ định chị thực hiện thụ tinh trong ống nghiệm (IVF), song chi phí điều trị vượt quá khả năng của gia đình.

Với đồng lương giáo viên vùng cao và thu nhập bấp bênh từ công việc tự do của chồng, anh chị chỉ biết chắt chiu từng khoản tiền nhỏ, lặng lẽ nuôi hy vọng một ngày sẽ đủ điều kiện điều trị.

Chị Tuyết nghẹn ngào kể về giấc mơ làm mẹ khi dự trữ buồng trứng đã "già". Ảnh: Đ.T.

Đầu năm 2026, họ quyết định ra Hà Nội với mong muốn tìm cơ hội có con. Điều kỳ diệu đã đến khi gia đình chị trở thành một trong 10 cặp vợ chồng được hỗ trợ 100% chi phí thực hiện IVF. Khi nghe bác sĩ thông báo qua điện thoại, nữ giáo viên trẻ đã bật khóc.

Niềm vui tương tự cũng đến với vợ chồng chị Vàng Thị Say (28 tuổi) và anh Sùng Seo Sài (32 tuổi, tỉnh Tuyên Quang). Hai vợ chồng kết hôn từ năm 2017. Chỉ sau một năm chung sống, họ phát hiện chị Say mắc bệnh lý tuyến yên ảnh hưởng đến khả năng sinh sản. Tuy nhiên, điều kiện kinh tế khó khăn khiến họ chưa thể điều trị ngay.

Hai vợ chồng quyết định xuống Bắc Ninh làm công nhân để tích góp tiền đi khám tại Bệnh viện Phụ sản Trung ương (Hà Nội). Tuy nhiên, việc đi lại trong thời gian dịch bệnh gặp nhiều khó khăn nên quá trình điều trị phải dừng lại.

Không từ bỏ hy vọng, năm 2023, hai vợ chồng tiếp tục quay lại Bắc Ninh làm công nhân để dành dụm chi phí nhưng số tiền hàng trăm triệu đồng với họ là khoản tiền khó chạm tay vào. Đầu năm nay, vợ chồng bàn nhau đi “quay số may mắn” từ chương trình hỗ trợ gia đình hiếm muộn chi phí điều trị. Họ đã được duyệt hồ sơ miễn phí hoàn toàn.

Bác sĩ Lê Thị Hiền - Giám đốc Bệnh viện Nam học và Hiếm muộn Hà Nội cho biết, với gia đình hiếm muộn bên cạnh áp lực về sức khỏe, tinh thần và quá trình điều trị kéo dài, chi phí là một trong những rào cản lớn nhất khiến nhiều cặp vợ chồng trì hoãn hoặc từ bỏ cơ hội có con.

Theo bác sĩ Hiền, không ít gia đình đã được chỉ định thực hiện thụ tinh trong ống nghiệm (IVF) nhưng phải chờ nhiều năm để tích góp kinh phí điều trị. Việc kéo dài thời gian không chỉ làm tăng áp lực tâm lý mà còn có thể ảnh hưởng đến hiệu quả IVF, đặc biệt khi tuổi sinh sản của người phụ nữ ngày càng cao. Bà hy vọng có nhiều cặp vợ chồng được hỗ trợ hơn nữa.

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