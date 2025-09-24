Chiều 23/9, Sở Xây dựng Hà Nội phối hợp với Viện Nghiên cứu Đô thị và Phát triển hạ tầng cùng Hiệp hội Công viên Cây xanh Việt Nam tổ chức hội thảo về phát triển hệ thống cây xanh, công viên, vườn hoa trên địa bàn TP. Hà Nội.

Đây là hoạt động hoàn thiện Đề án “Quản lý, phát triển hệ thống cây xanh, công viên, vườn hoa trên địa bàn thành phố Hà Nội” do Viện Nghiên cứu đô thị và Phát triển hạ tầng thực hiện.

Tiêu chuẩn không gian xanh của Hà Nội rất thấp

Chia sẻ tại hội thảo, ông Nguyễn Đức Hưng - Giám đốc Trung tâm Quản lý hạ tầng kỹ thuật TP Hà Nội đánh giá, Thủ đô có nhiều nỗ lực đầu tư phát triển hệ thống cây xanh, công viên, vườn hoa, tuy nhiên vẫn tồn tại nhiều hạn chế như: nhiều công viên, vườn hoa xuống cấp; diện tích cây xanh bình quân đầu người thấp, chưa đạt chuẩn đô thị đặc biệt; tình trạng xâm lấn, vi phạm không gian xanh còn diễn ra trong khi đó quỹ đất dành cho cây xanh ngày càng hạn hẹp…

Chung quan điểm này, KTS Lê Thị Minh Hằng - Viện Quy hoạch Đô thị và Nông thôn quốc gia cho biết, Hà Nội có dân số đông thứ hai cả nước nhưng diện tích chỉ đứng thứ 41. Mật độ xây dựng cao đặt ra nhiều thách thức trong việc đạt chuẩn diện tích cây xanh.

Hiện tại, tiêu chuẩn không gian xanh ở Hà Nội chỉ khoảng 1,93 m²/người (tại các quận trung tâm chỉ đạt khoảng 1 m²/người), thấp hơn nhiều so với tiêu chuẩn của Việt Nam là 12 - 15 m²/người.

Theo KTS Lê Thị Minh Hằng, đây là một trong những nguyên nhân khiến chất lượng không khí tại các đô thị lớn suy giảm, khí hậu thường xuyên nóng bức, ảnh hưởng đến sức khỏe và tinh thần người dân. Ước tính, mỗi người dân đô thị cần khoảng 10 m² hoặc 25 m² cây xanh để đảm bảo đủ không khí trong lành. Tuy nhiên, quỹ đất cho cây xanh ở các quận trung tâm Hà Nội cực kỳ hạn hẹp và phân bố không đồng đều.

“Cụ thể, Hà Nội hiện có 53 công viên, vườn hoa trong nội đô (tương ứng 1 m² cây xanh/người), thấp hơn đáng kể so với tiêu chuẩn 7 m²/người ở đô thị. Nhiều khu dân cư còn lấn chiếm không gian công cộng, trong khi vườn hoa, sân chơi ngày càng bị thu hẹp do cạnh tranh sử dụng đất giữa tiện ích công cộng, hạ tầng xã hội và xây dựng dân dụng”, KTS Minh Hằng cảnh báo.

Tỷ lệ cây xanh ở Thủ đô vẫn thấp. Ảnh: N. Huyền

Cần có định hướng cụ thể

Tại hội thảo, các chuyên gia, nhà khoa học, nhà quản lý đã đóng góp nhiều ý kiến nhằm hoàn thiện đề án.

TS. Phạm Hoàng Phi, Trung tâm Giống và Lâm nghiệp công nghệ cao - Trường Đại học Lâm nghiệp, kiến nghị các đô thị, trong đó có Hà Nội, cần có định hướng cụ thể và ban hành tiêu chuẩn lựa chọn giống, loại cây phù hợp với thổ nhưỡng và khí hậu địa phương, đồng thời đưa ra giải pháp quản lý, phát triển cây xanh đô thị một cách bài bản.

TS. Phi nhấn mạnh: “Thành phố Hà Nội cần coi phát triển cây xanh là một phần thiết yếu trong chiến lược phát triển bền vững, nhằm xây dựng đô thị xanh - sạch - đẹp, nâng cao chất lượng cuộc sống và bảo vệ môi trường cho các thế hệ tương lai. Để đạt hiệu quả cao, cần có sự phối hợp giữa cơ quan chức năng, giới khoa học và cộng đồng trong lập kế hoạch, triển khai và bảo vệ hệ thống cây xanh”.

Còn KTS Vũ Hoài Đức, Giảng viên Khoa Các khoa học liên ngành, Đại học Quốc gia Hà Nội đề xuất: Đề án cần hướng đến việc bảo tồn vùng đất nông nghiệp có cây truyền thống mang đặc trưng của địa phương, đặc biệt ở vùng nệm xanh, hành lang xanh như đào Nhật Tân, quất Nghi Tàm, na Quế Dương…

Tương tự, TS.KTS Đào Ngọc Nghiêm, Phó Chủ tịch Hội Quy hoạch Phát triển đô thị Việt Nam, nhìn nhận, Hà Nội đã có các định hướng được thể chế hoá về vai trò, về bảo vệ, phục hồi và phát triển hệ thống cây xanh, mặt nước của thành phố.

TS.KTS Đào Ngọc Nghiêm đề xuất, Hà Nội nên đẩy mạnh công tác điều tra thống kê, nhận diện giá trị cây xanh, mặt nước; tăng cường công tác chăm sóc, bảo dưỡng, cải tạo hệ thống cây xanh hiện hữu, đảm bảo yêu cầu mỹ quan, an toàn trong đô thị; tăng cường phân cấp, phân công trong quản lý và đổi mới phương thức huy động vốn.

N. Huyền