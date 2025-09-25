GS. Trần Đức Nhiệm, giảng viên cao cấp, chuyên gia đầu ngành về thiết kế cầu - hầm tại Việt Nam cho biết: “Ưu thế lớn nhất của cầu treo dây võng là khả năng vượt nhịp lớn, trong khi không đòi hỏi chiều cao cột tháp quá lớn như cầu dây văng.

Với cầu dây văng, chiều cao cột tháp thường khoảng 1/4 đến 1/5 nhịp cầu. Ví dụ, nhịp cầu dây văng dài 300m thì cột tháp phải cao khoảng 75–80m.

Nếu nhịp cầu dài hơn, như cầu Tứ Liên (một nhịp dài 500m), thì chiều cao cột tháp tính từ mặt cầu lên sẽ vượt quá 100m, gây ảnh hưởng đến nhiều yếu tố (như vùng phễu bay, xây dựng công trình cao tầng...).

Trong khi đó, cầu treo dây võng với nhịp lớn chỉ cần chiều cao cột tháp bằng khoảng 1/10 nhịp cầu. Nghĩa là, nếu cầu dây võng có nhịp dài 1km thì chiều cao tháp vẫn thấp hơn nhiều so với tháp cầu Tứ Liên.

Ưu thế này giúp khắc phục hoàn toàn hạn chế về vùng phễu bay, không gian xây dựng, đồng thời tạo nên khoảng trống rộng lớn, mang lại ấn tượng mạnh mẽ và truyền cảm hứng không chỉ cho giới kỹ sư mà còn với người dân, tương tự như cách công chúng từng nô nức tới Trung tâm Triển lãm quốc gia chiêm ngưỡng mái vòm thép lớn nhất”.

Chuyên gia này nhấn mạnh, Hà Nội đã đến lúc cần tư duy khác, giống như Đà Nẵng – nơi có nhiều cây cầu với thiết kế độc đáo, trong đó có cầu treo dây võng Thuận Phước bắc qua cửa sông Hàn, rất ấn tượng.

Cầu Thuận Phước thu hút nhiều người dân và du khách tìm đến để "săn" khoảnh khắc hoàng hôn lãng mạn. Ảnh: Hồ Giáp

GS. Nhiệm cho biết, đã từng có đề xuất xây dựng cầu vượt sông Hồng theo phương án cầu treo dây võng. Tuy nhiên, do cạnh tranh về chi phí, tổng mức đầu tư và tâm lý “chưa dám mạo hiểm” nên Hà Nội vẫn lựa chọn thiết kế truyền thống.

Theo đó, cầu Thanh Trì, Vĩnh Tuy, Vĩnh Thịnh sử dụng kết cấu dầm hộp bê tông cốt thép; cầu Tứ Liên (khởi công ngày 19/5) thiết kế là cầu dây văng; cầu vòm Đông Trù, cầu Trần Hưng Đạo sắp khởi công… đều chưa áp dụng mô hình cầu treo dây võng.

“Lẽ ra, ở sông Hồng – đặc biệt những vị trí quy hoạch thành phố hai bên sông – nếu có cầu treo dây võng thì sẽ rất tuyệt vời.

Các đô thị lớn trên thế giới đều gây ấn tượng bởi những cây cầu treo dây võng, như cầu George Washington Bridge nối liền thành phố New York với bang New Jersey, bắc qua sông Hudson. Đây là một trong những cây cầu treo dây võng nổi tiếng nhất thế giới, có lưu lượng xe qua lại lớn nhất trong số các cầu treo.

GS. Trần Đức Nhiệm trao đổi tại hội thảo “Cầu treo dây võng - từ thiết kế đến thi công”, tại Trường ĐH Giao thông Vận tải chiều 24/9. Ảnh: N. Huyền

Hay những cây cầu nổi bật ở Thổ Nhĩ Kỳ, tại TP Kobe, Osaka ở Nhật Bản. Nếu Hà Nội có một vài cây cầu như vậy, diện mạo đô thị sẽ trở nên đặc sắc hơn nhiều”, GS. Nhiệm nhấn mạnh.

Chuyên gia đề xuất, trong quy hoạch, Hà Nội còn một số cây cầu bắc qua sông Hồng, thành phố nên dành một vị trí thích hợp để xây dựng cầu treo dây võng. Đây sẽ là công trình góp phần làm giàu thêm bản sắc của Thủ đô.

“Người dân, du khách muốn nhìn thấy điều kỳ vĩ, khác biệt thì một cây cầu dây võng quy mô phù hợp hoàn toàn có thể trở thành điểm nhấn, không chỉ về kiến trúc mà còn khẳng định sự trưởng thành về kỹ thuật của một thành phố phát triển”, GS. Nhiệm bày tỏ.