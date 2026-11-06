Khu tập thể Trương Định, phường Tương Mai, Hà Nội gồm 10 tòa nhà cũ với khoảng 257 căn hộ, thuộc danh mục chung cư phải phá dỡ. Tiến độ thực hiện dự án dự kiến trong giai đoạn 2026-2029.

Sở Xây dựng Hà Nội vừa có văn bản về việc công khai danh mục các dự án cải tạo, xây dựng lại chung cư thuộc trường hợp phải phá dỡ trên địa bàn thành phố (đợt 1).

Trong danh mục có khu tập thể Trương Định, thuộc phường Tương Mai, Hà Nội. Khu vực này gồm 10 tòa nhà tập thể cũ mang ký hiệu A, B, C, D, E và H1, H2, H3, H4, H5, cùng một số công trình nhà ở liền kề nằm xen kẽ.

Theo thông tin công bố, khu tập thể Trương Định nằm trong Quy hoạch phân khu đô thị H2-4, có tổng diện tích khu vực lập quy hoạch khoảng 14.648m2. Trong đó, diện tích đất dành cho cải tạo, xây dựng lại khu tập thể là 13.756m2. Phần diện tích còn lại khoảng 891m2 được bố trí để mở các tuyến đường kết nối với đường ven sông Sét và đường Trương Định.

Khu tập thể Trương Định gồm 10 tòa nhà tập thể cũ, nguyên trạng cao 2 tầng, được xây dựng từ những năm 1970-1980. Ảnh: Kiều Oanh

Về vị trí, phía bắc khu vực giáp khu dân cư hiện hữu thuộc phường Tương Mai và đường tiếp giáp ô quy hoạch trường học A1/TH4. Phía đông giáp ngõ 33 Nguyễn An Ninh, đường Trương Định và khu dân cư hiện có.

Phía tây giáp ngách 35/35 Nguyễn An Ninh, đường ven sông Sét và khu dân cư lân cận. Phía nam giáp khu dân cư thuộc phường Tương Mai.

Hiện trạng khu vực có 10 tòa tập thể cao 2 tầng, với tổng số khoảng 257 căn hộ, chưa bao gồm các căn nhà ở liền kề. Những công trình xung quanh có chiều cao từ 2 đến 5 tầng.

Theo Sở Xây dựng Hà Nội, khu tập thể Trương Định thuộc trường hợp phải phá dỡ tại khoản 2 Điều 59 Luật Nhà ở.

Về phương án cải tạo, xây dựng lại, chỉ tiêu quy hoạch kiến trúc sơ bộ dự kiến bố trí công trình cao 30 tầng nổi và 3 tầng hầm.

Diện tích xây dựng phần nổi khoảng 3.609m2, tổng diện tích sàn dự kiến 121.007m2. Phần ngầm có diện tích xây dựng khoảng 9.282m2, tổng diện tích sàn 27.846m2. Mật độ xây dựng dự kiến 26,24%.

Tiến độ thực hiện dự án dự kiến trong giai đoạn 2026-2029. Về tổng mức đầu tư, số liệu sơ bộ được tổng hợp trên cơ sở thông tin do UBND các phường đề xuất, chưa bao gồm chi phí giải phóng mặt bằng và lãi vay trong thời gian xây dựng.

Trước đó, vào tháng 7, UBND phường Tương Mai (Hà Nội) công bố Quy hoạch tổng mặt bằng khu vực cải tạo, xây dựng lại và tái thiết tập thể Trương Định, khu vực lân cận và các trục kết nối, tỷ lệ 1/500.

Phương án quy hoạch đề xuất xây 2 khối nhà chung cư cao tầng, có chiều cao tối đa 30 tầng nổi, chưa tính 3 tầng hầm và 1 tum thang kỹ thuật trên mái.

Khu vực sau cải tạo sẽ có quy mô dân số khoảng 2.380 người, với khoảng 1.065 căn hộ. Đối với các hộ dân nằm trong phạm vi giải phóng mặt bằng để mở các tuyến đường kết nối, việc bồi thường, hỗ trợ và tái định cư sẽ được xác định khi lập dự án đầu tư.