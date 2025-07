Theo yêu cầu của Thủ tướng tại Chỉ thị 20/CT-TTg ban hành ngày 12/7, Hà Nội sẽ nghiên cứu và xây dựng lộ trình tăng các loại phí trên cho ô tô- xe máy chạy xăng, dầu thực hiện bắt đầu từ quý III năm nay, điều chỉnh hằng năm. Lộ trình này gắn liền với mục tiêu loại bỏ xe máy xăng ra khỏi nội đô Hà Nội trong năm tới.

Cụ thể, từ 1/7/2026, Hà Nội không có xe mô tô, xe gắn máy sử dụng nhiên liệu hóa thạch lưu thông trong Vành đai 1; từ 1/1 2028 không có xe mô tô, xe gắn máy, hạn chế xe ô tô cá nhân sử dụng nhiên liệu hóa thạch lưu thông trong đường Vành đai 1, Vành đai 2; từ năm 2030 tiếp tục mở rộng thực hiện trong đường Vành đai 3.

Hà Nội chuẩn bị lộ trình cấm xe máy xăng vào vành đai 1 từ tháng 7/2026. Ảnh: Lê Anh Dũng

Chính sách tăng phí trước bạ, phí đăng ký xe và phí gửi xe tại Hà Nội có thể hiểu là mang tính chất điều tiết dài hạn – tạo áp lực để người dân chuyển sang sử dụng phương tiện ít phát thải hơn như xe đạp, các loại phương tiện công cộng và đặc biệt là chuyển đổi sang xe điện.

Trên phạm vi toàn quốc, theo Nghị định 175/2025/NĐ-CP, lệ phí trước bạ đối với xe máy nói chung từ ngày 1/7/2025 vừa được đồng loạt áp dụng giảm xuống 2% đối với xe đăng ký lần đầu, thay cho mức 5% từng áp dụng ở các thành phố lớn như Hà Nội và TP.HCM. Quy định mới không chỉ giúp người dân tiết kiệm chi phí mua xe, mà còn được đánh giá là bước đi hợp lý trong bối cảnh thay đổi phân cấp hành chính, đô thị hóa nhanh và nhu cầu tiếp cận phương tiện cá nhân vẫn rất lớn ở các vùng ven.

Với một chiếc Honda Lead có giá khoảng 40 triệu đồng, người mua nay chỉ phải nộp 800.000 đồng lệ phí trước bạ thay vì 2 triệu đồng trước đây. Mức tiết kiệm còn lớn hơn với các dòng xe đắt tiền như Honda Gold Wing, giá hơn 1,2 tỷ đồng – người dùng sẽ bớt được gần 37 triệu đồng chi phí lăn bánh.

Tuy nhiên, với Chỉ thị 20 của Thủ tướng, chính sách về phí trước bạ, phí gửi xe, phí đăng ký xe tại Hà Nội sẽ có sự phân biệt giữa xe xăng và xe điện.

Tính đến giữa năm 2025, cả nước có khoảng 77 triệu phương tiện đăng ký, trong đó có 74 triệu xe máy và 6,5 triệu ô tô. Riêng quý I/2025, thị trường xe máy ghi nhận mức tiêu thụ 1,32 triệu xe, tăng 20% so với cùng kỳ. Tuy nhiên, xe máy chạy xăng đang có dấu hiệu giảm: 5 hãng lớn như Honda, Yamaha, Suzuki, Piaggio và SYM chỉ bán được 673.055 xe – thấp hơn gần 88.000 xe so với quý cuối năm 2024. Quý II/2025, 5 hãng này chỉ bán đạt 611.236 xe, giảm khoảng 9,2% so với quý I/2025 nhưng lại tăng 1,34% so với cùng kỳ năm trước.

Trái ngược với xu hướng này, phân khúc xe máy điện đang tăng trưởng mạnh. Trong nửa đầu năm 2025, xe điện dung tích nhỏ (dưới 50cc) tăng tới 113%, còn xe dung tích lớn (trên 50cc) tăng 49%. VinFast – hãng xe nội địa lớn nhất – ghi nhận mức tăng trưởng gần 150% trong nửa đầu năm.

Tại Hà Nội, tính đến cuối tháng 4/2025, thành phố có khoảng 6,9 triệu xe máy và 1,1 triệu ô tô, cùng với khoảng 1,2 triệu xe từ ngoại tỉnh thường xuyên hoạt động. Con số này tương đương với gần 8 triệu phương tiện cá nhân trên địa bàn, trong đó 70–73% xe máy đã sử dụng trên 10 năm, tiềm ẩn nguy cơ phát thải khí thải lớn. Theo dự báo của Bộ Giao thông Vận tải (cũ), với mức tăng trưởng trung bình 7,6% mỗi năm, đến năm 2025 Hà Nội có thể có 7,3 triệu xe máy, và vào năm 2030 con số này có thể đạt 7,7 triệu.

Hiện, UBND TP Hà Nội đang xây dựng đề án chi tiết và sẽ công bố mức phí cụ thể trong thời gian tới.