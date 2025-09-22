Ban Chỉ đạo Cải tạo, xây dựng lại nhà chung cư cũ Hà Nội vừa ban hành Kế hoạch hành động số 03/KH-BCĐ.

Theo đó, Giám đốc Sở Quy hoạch - Kiến trúc sẽ chủ trì trình duyệt quy hoạch chi tiết, tổng mặt bằng cải tạo tại nhiều khu chung cư cũ trọng điểm thuộc các địa bàn như: Giảng Võ, Kim Liên, Văn Miếu - Quốc Tử Giám, Hoàn Kiếm, Hai Bà Trưng, Thanh Xuân, Hoàng Mai… Kế hoạch ưu tiên hoàn thành trong quý III/2025, các địa bàn khác phấn đấu quý IV/2025.

Hà Nội sẽ trình quy hoạch chi tiết loạt chung cư cũ ưu tiên cải tạo trong quý III. Ảnh: Thạch Thảo

Song song, Sở Xây dựng chủ trì công tác kiểm định, đánh giá chất lượng toàn bộ chung cư cũ, dự kiến hoàn thành trước quý IV/2025; phối hợp Sở Tài chính xây dựng cơ chế Nhà nước đầu tư hạ tầng ngoài ranh giới khu chung cư để hỗ trợ dự án.

Thành phố đặt mục tiêu giảm ít nhất 30% thời gian giải quyết thủ tục hành chính, ban hành quy trình cải tạo, cơ chế thu hút nhà đầu tư và đẩy nhanh tiến độ triển khai. Kế hoạch cũng nêu rõ việc kiểm tra, xử lý kịp thời các chung cư xuống cấp, phá dỡ, lựa chọn chủ đầu tư và giải phóng mặt bằng theo chỉ đạo của Thành ủy, HĐND thành phố.