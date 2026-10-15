Hà Nội yêu cầu rà soát các tuyến phố, khu dân cư có mật độ hoa sữa cao, nghiên cứu cắt tỉa chùm hoa, di dời cây sang nơi phù hợp hoặc thay thế bằng loài cây xanh khác.

Sở Xây dựng Hà Nội vừa yêu cầu UBND các phường, xã và đơn vị liên quan triển khai giải pháp trước mắt và lâu dài nhằm điều chỉnh mật độ cây hoa sữa.

Theo Sở Xây dựng, tại một số tuyến phố, khu dân cư, hoa sữa được trồng quá dày, khiến mùi hương nồng trong mùa hoa nở, ảnh hưởng đến sinh hoạt của người dân. Các địa phường, xã được yêu cầu rà soát, ưu tiên khu vực đông dân cư, gần nhà ở, trường học, bệnh viện và những nơi có nhiều phản ánh về mùi hoa sữa.

Trước mắt, đơn vị quản lý cây xanh nghiên cứu cắt tỉa chùm hoa tại những vị trí cần thiết, kết hợp chăm sóc cây đúng quy trình, bảo đảm an toàn và không ảnh hưởng đến khả năng sinh trưởng. Sở Xây dựng nghiêm cấm sử dụng hóa chất hoặc biện pháp có nguy cơ gây hại cho sức khỏe người dân và môi trường.

Về lâu dài, các địa phương phải thống kê số lượng, vị trí, mật độ, tình trạng sinh trưởng của cây hoa sữa và đánh giá mức độ ảnh hưởng đến sinh hoạt của người dân để đề xuất phương án xử lý phù hợp.

Hà Nội rà soát, đề xuất điều chỉnh mật độ cây hoa sữa tại những tuyến phố, khu dân cư có mùi hương quá nồng. Ảnh: Kiều Oanh.

Đáng chú ý, Sở Xây dựng đề nghị nghiên cứu di dời một phần cây hoa sữa tại những nơi có mật độ quá dày sang khu vực có không gian rộng, phù hợp với điều kiện sinh trưởng. Phương án phải xác định rõ số lượng cây, địa điểm tiếp nhận, điều kiện kỹ thuật, khả năng sống sau di dời và kinh phí thực hiện.

Thành phố cũng xem xét trồng bổ sung hoặc thay thế bằng những loài cây phù hợp với khí hậu, thổ nhưỡng, có khả năng tạo bóng mát và ít ảnh hưởng đến sức khỏe, sinh hoạt của người dân. Việc lựa chọn phải phù hợp với định hướng phát triển hệ thống cây xanh Hà Nội được UBND thành phố phê duyệt vào tháng 9.

Sở Xây dựng nhấn mạnh việc điều chỉnh mật độ hoa sữa phải hài hòa giữa cải thiện môi trường sống và gìn giữ nét đặc trưng của Hà Nội, không di dời, thay thế cây đồng loạt khi chưa có căn cứ.

Các biện pháp trước mắt cần được triển khai ngay để giảm ảnh hưởng trong mùa hoa sữa năm 2026. UBND các phường, xã và đơn vị liên quan phải gửi báo cáo đề xuất phương án điều chỉnh về Sở Xây dựng trước ngày 26/10, trong đó nêu rõ số cây dự kiến di dời, địa điểm tiếp nhận, chủng loại cây thay thế, kinh phí và lộ trình thực hiện.

Sở Xây dựng sẽ tổng hợp, báo cáo UBND TP Hà Nội xem xét, chỉ đạo. Việc di dời, thay thế cây xanh chỉ được thực hiện sau khi hoàn tất thủ tục và được cơ quan có thẩm quyền chấp thuận.