Hà Nội lên phương án dịch chuyển bớt một phần cây hoa sữa; khởi tố ông Bạch Chí Điển, cựu chủ tịch xã ở Phú Thọ,... là các thông tin thời sự đáng chú ý sáng ngày 15/10/2026.

Phó Chủ tịch Hà Nội: Lên phương án dịch chuyển bớt một phần cây hoa sữa

Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Trương Việt Dũng đã giao Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp với UBND các phường, xã và đơn vị liên quan khẩn trương rà soát các tuyến phố, khu dân cư có mật độ cây hoa sữa dày, ảnh hưởng đến sinh hoạt của nhân dân.

Hoa sữa trồng dày tại các khu đô thị khiến cuộc sống của người dân bị ảnh hưởng. Ảnh: Kiều Oanh

Các đơn vị này được yêu cầu nghiên cứu, đề xuất phương án dịch chuyển một phần cây hoa sữa đến các vị trí phù hợp, trồng bổ sung các loài cây xanh thay thế, bảo đảm cảnh quan, phù hợp quy hoạch và định hướng phát triển hệ thống cây xanh thành phố theo đề án đã được phê duyệt.

Những động thái này của Hà Nội nhằm cải thiện môi trường sống, bảo vệ sức khỏe của người dân, đồng thời gìn giữ nét đặc trưng của hoa sữa Hà Nội.

Hai cha con bị sét đánh tử vong

Sáng 14/10, trao đổi với PV VietNamNet, đại diện UBND xã Tân Hiệp (tỉnh An Giang) xác nhận trên địa bàn vừa xảy ra vụ sét đánh khiến 2 cha con tử vong. Hai nạn nhân là ông T.N.T. (SN 1975) và anh T.N.D. (SN 2004, con ông T.), cùng trú xã Thạnh Đông, tỉnh An Giang.

Gia đình tổ chức hậu sự cho các nạn nhân. Ảnh: Cắt từ clip

Theo tin tức ban đầu, sáng 13/10, nhóm 4 người rủ nhau đi bắt cá, bắt ốc tại khu vực giáp ranh giữa xã Tân Hiệp và xã Thạnh Đông.

Đến khoảng 12h cùng ngày, khi nhóm đang kéo lưới tại ấp Kênh 10, xã Tân Hiệp, trời bắt đầu có mưa nhỏ. Thời điểm này, hai cha con ông T. đứng gần nhau, cách hai người còn lại khoảng 20m. Bất ngờ, cha con ông T. bị sét đánh trúng.

Sau cơn choáng váng, hai người đi cùng chạy đến kiểm tra, phát hiện cha con ông T. đã tử vong, cơ thể và quần áo bị cháy.

Khởi tố ông Bạch Chí Điển, cựu chủ tịch xã ở Phú Thọ

Ngày 14/10, Công an tỉnh Phú Thọ cho biết đã khởi tố bị can, áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Bạch Chí Điển (nguyên Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Trường Sơn, huyện Lương Sơn, tỉnh Hòa Bình cũ) và Hoàng Mạnh Dũng (nguyên công chức địa chính - xây dựng xã Trường Sơn).

Cơ quan chức năng tống đạt quyết định tố tụng đối với ông Điển. Ảnh: CACC

Hai bị can bị khởi tố về tội Lạm quyền trong khi thi hành công vụ, quy định tại khoản 3 Điều 357 Bộ luật Hình sự.