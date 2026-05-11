Sáng 11/5, HĐND TP Hà Nội đã biểu quyết thông qua chủ trương đầu tư dự án trục đại lộ cảnh quan sông Hồng. So với chủ trương được thông qua vào tháng 12/2025, dự án đã được điều chỉnh nhiều nội dung quan trọng.

Theo phương án mới, dự án đi qua 16 xã, phường gồm: Hồng Hà, Ô Diên, Thượng Cát, Đông Ngạc, Phú Thượng, Lĩnh Nam, Thanh Trì, Nam Phù, Hồng Vân, Mê Linh, Thiên Lộc, Vĩnh Thanh, Đông Anh, Bồ Đề, Long Biên và Bát Tràng.

Như vậy, số lượng địa phương nằm trong phạm vi dự án giảm từ 19 xuống còn 16 xã, phường. Ba phường Vĩnh Tuy, Hoàng Mai và Vĩnh Hưng được đưa ra khỏi phạm vi dự án.

Theo tờ trình, sơ bộ tổng mức đầu tư dự án khoảng 736.963 tỷ đồng, giảm hơn 100.000 tỷ đồng so với mức 855.000 tỷ đồng được công bố cuối năm 2025. Quy mô sử dụng đất được xác định khoảng 11.418ha.

Dự án gồm các cấu phần chính như trục đại lộ cảnh quan, công viên cảnh quan - vui chơi giải trí, các khu đất phát triển đô thị, đất mặt nước, đất hạ tầng kỹ thuật và các loại đất khác. Tiến độ thực hiện dự kiến từ năm 2026 - 2038.

Trong giai đoạn 2026 - 2030, thành phố ưu tiên hoàn thành các hạng mục hạ tầng chính như: trục đại lộ cảnh quan hai bên sông Hồng, hệ thống kè và chỉnh trị lòng, bờ sông, công viên phường Phú Thượng, công viên tại bãi sông phường Hồng Hà, khu vực “phòng khách đô thị”, khu đô thị định cư tại phường Lĩnh Nam, khu đô thị định cư tại phường Long Biên và các dự án giải phóng mặt bằng độc lập.

Giai đoạn 2030 - 2038 sẽ hoàn thành các dự án thành phần còn lại.

Dự án do liên danh Công ty CP Địa ốc Đại Quang Minh, Công ty CP Tập đoàn Trường Hải và Công ty CP Tập đoàn Hòa Phát đề xuất đầu tư theo hình thức hợp đồng xây dựng - chuyển giao (BT), thanh toán bằng quỹ đất.

Quỹ đất dự kiến đối ứng được bố trí tại các khu đất phát triển đô thị nằm trong phạm vi dự án với diện tích khoảng 2.655,8ha. Phần quỹ đất còn lại sẽ được rà soát từ quỹ đất thu hồi của các dự án chậm triển khai và quỹ đất dự kiến thanh toán cho các dự án BT trên địa bàn thành phố.

5 nhóm dự án thành phần

Dự án được phân chia thành 5 nhóm với các dự án thành phần như sau:

Nhóm 1 là các dự án đầu tư tuyến giao thông:

Dự án thành phần 1 - Trục đại lộ cảnh quan Hữu Hồng: Xây dựng tuyến đường đại lộ dọc theo đê Hữu Hồng khoảng 45,35km.

Dự án thành phần 2 - Trục đại lộ cảnh quan Tả Hồng: Xây dựng tuyến đường đại lộ dọc theo đê Tả Hồng khoảng 35km.

Nhóm 2 là các dự án đầu tư công viên:

Dự án thành phần 3 - Cụm công viên tại bãi sông Tráng Việt thuộc xã Mê Linh, xã Thiên Lộc với tổng diện tích khoảng 1.113,8 ha.

Dự án thành phần 4 - Cụm công viên tại bãi sông Tàm Xá thuộc xã Thiên Lộc, xã Vĩnh Thanh, xã Đông Anh với tổng diện tích khoảng 397,5 ha.

Dự án thành phần 5 - Cụm công viên tại bãi sông Ngọc Thụy thuộc phường Bồ Đề khoảng 105,1 ha.

Dự án thành phần 6 - Cụm công viên tại bãi sông Long Biên - Cự Khối thuộc phường Bồ Đề, phường Long Biên và xã Bát Tràng, tổng diện tích khoảng 472 ha.

Dự án thành phần 7 - Công viên tại bãi sông Xuân Quan - Phụng Công thuộc xã Bát Tràng, tổng diện tích khoảng 168,6 ha.

Dự án thành phần 8 - Cụm công viên tại bãi sông thuộc xã Ô Diên, tổng diện tích khoảng 166,1 ha.

Dự án thành phần 9 - Cụm công viên tại bãi sông Liên Mạc - Thượng Cát - Phú Thượng thuộc phường Thượng Cát, phường Đông Ngạc và phường Phú Thượng, tổng diện tích khoảng 154,2 ha.

Dự án thành phần 10 - Công viên công cộng phường Phú Thượng khoảng 20 ha.

Dự án thành phần 11 - Cụm công viên tại bãi sông phường Hồng Hà, tổng diện tích khoảng 383,4 ha.

Dự án thành phần 12 - Cụm công viên tại phường Lĩnh Nam, tổng diện tích khoảng 141,8 ha.

Dự án thành phần 13 - Cụm công viên tại bãi sông thuộc phường Lĩnh Nam, xã Thanh Trì, xã Nam Phù và xã Hồng Vân với tổng diện tích khoảng 390,9 ha.

Nhóm 3 là các dự án đầu tư kè và chỉnh trị lòng sông, bờ sông:

Dự án thành phần 14 - Kè và chỉnh trị bờ tả sông Hồng với chiều dài kè sông khoảng 33,9 km; chỉnh trị lòng và bờ sông thuộc bãi sông Xuân Quan - Phụng Công thuộc xã Bát Tràng, quy mô khoảng 77 ha.

Dự án thành phần 15 - Kè và chỉnh trị bờ hữu sông Hồng với chiều dài kè sông khoảng 30,8 km; chỉnh trị lòng và bờ sông thuộc bãi sông Nhật Tân - Tứ Liên, thuộc phường Hồng Hà, quy mô khoảng 92 ha.

Nhóm 4 là các dự án đầu tư khu đô thị định cư, tái thiết:

Dự án thành phần 16 - Khu đô thị định cư tại phường Long Biên, quy mô khoảng 201 ha.

Dự án thành phần 17 - Khu đô thị định cư tại phường Lĩnh Nam, quy mô khoảng 98 ha.

Dự án thành phần 18 - Khu tái thiết đô thị làng nghề tại xã Bát Tràng, quy mô khoảng 120 ha.

Nhóm 5 là các dự án giải phóng mặt bằng độc lập: Phạm vi và tiến độ triển khai sẽ được phân kỳ đầu tư để phù hợp với các dự án thành phần.