Dự án Nhà tang lễ quận Thanh Xuân (phường Khương Đình, Hà Nội) có tổng diện tích gần 23.000m2, gồm khu A gần 15.000m2 và khu B hơn 8.000m2.

Thời gian qua, việc điều chỉnh quy hoạch dự án này thu hút sự quan tâm của dư luận Hà Nội.

Trong đó, người dân khu tập thể A23 (gần dự án) bày tỏ lo ngại trước thông tin chủ đầu tư là Công ty Cổ phần Hồn Đất Việt đề xuất xây dựng hai tháp tưởng niệm để lưu giữ bài vị, tro cốt và kỷ vật của người đã khuất.

Người dân cho rằng đây là khu vực lõi đô thị, mật độ dân cư cao, với nhiều hộ sinh sống lâu năm. Việc xuất hiện các công trình như vậy trong khu dân cư đông đúc có thể ảnh hưởng đến tâm lý, không gian sống và cảnh quan đô thị.

Dự án Nhà tang lễ quận Thanh Xuân được triển khai trên địa bàn phường Khương Đình. Ảnh: CAND.

Tháp không lưu giữ tro cốt

Trao đổi với PV VietNamNet, ông Lưu Đình Lượng, Phó chủ tịch UBND phường Khương Đình, khẳng định hai tòa tháp trên sẽ không để tro cốt của người đã khuất như lo ngại của người dân.

Lãnh đạo phường Khương Đình cho biết chủ đầu tư dự án đề xuất xây dựng hai tháp cao tầng là nơi các gia đình đặt bài vị và kỷ vật của người đã khuất, không phải khu vực lưu giữ tro cốt. Chủ đầu tư cũng đã có văn bản cam kết về vấn đề này.

Phối cảnh 2 tòa tháp trong Nhà tang lễ quận Thanh Xuân. Ảnh: Chủ đầu tư/ Báo Lao động

Cũng theo ông Lượng, việc xây dựng phù hợp quy hoạch phân khu đô thị H2-3. Trong quá trình lập quy hoạch, cơ quan chức năng đã tổ chức lấy ý kiến cộng đồng dân cư theo quy định. Người dân khu tập thể A23 (phường Khương Đình) bày tỏ quan điểm khác nhau, gồm cả đồng tình và chưa đồng tình.

Được biết, dự án nhà tang lễ quận Thanh Xuân được phê duyệt chủ trương đầu tư từ năm 2017 với tổng mức đầu tư dự kiến khoảng 172 tỉ đồng.

Dự án được điều chỉnh vào các năm 2021 và 2024. Sở Quy hoạch - Kiến trúc Hà Nội có văn bản chấp thuận điều chỉnh tổng mặt bằng và phương án kiến trúc.

Gần đây, chủ đầu tư đề xuất điều chỉnh một số hạng mục nhằm phù hợp với thực tế triển khai. Trong đó có phương án nâng chiều cao hai tòa tháp và bổ sung thêm một tầng hầm đỗ xe phục vụ hoạt động của nhà tang lễ khi đi vào vận hành.