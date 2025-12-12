Do đó, các loại thẻ vé cũ sẽ không thể sử dụng trên tuyến này. Theo đại diện Hà Nội Metro, từ ngày 20/8 đến nay, Hà Nội Metro đã triển khai thử nghiệm hệ thống định danh, xác thực điện tử, nhận diện sinh trắc học trên tuyến đường sắt đô thị Cát Linh-Hà Đông và nhận được sự ủng hộ, tham gia tích cực của người dân với gần 9.000 người đăng ký và hơn 116.000 lượt hành khách sử dụng.

Từ 18/11, hành khách đi metro Cát Linh- Hà Đông sử dụng vé định danh. Ảnh: N. Huyền

Đối với hành khách sử dụng vé lượt, từ ngày 18/11, hành khách có điện thoại thông minh thì tải và cài đặt App Hà Nội Metro để mua vé lượt sẽ nhận được một QR code vé lượt trên App để sử dụng đi qua cổng soát vé. Hành khách không có điện thoại thông minh để cài App Hà Nội Metro sẽ mua vé lượt tại quầy vé sẽ được cấp tem vé QR Code để sử dụng một lượt qua cổng soát vé (vé QR Code chỉ cấp một lần khi mua vé).

Đối với hành khách trên 60 tuổi được miễn phí vé theo chính sách của thành phố sẽ sử dụng Thẻ căn cước/căn cước công dân gắn chip để qua cổng soát vé hoặc tải App Hà Nội Metro và tiến hành định danh để nhận vé miễn phí trên App Hà Nội Metro.

Đối với hành khách đã mua và đang sử dụng vé điện tử do Trung tâm quản lý và điều hành giao thông TP. Hà Nội phát hành thí điểm (thẻ vé ảo thí điểm), hành khách đến quầy bán vé để được hướng dẫn và hỗ trợ cung cấp vé điện tử chuyển đổi với loại vé, giá vé, thời hạn sử dụng tương đương để sử dụng trên Hệ thống mới nâng cấp một cách thuận tiện trong thời hạn hiệu lực của Thẻ vé ảo thí điểm.

Trong thời gian từ ngày 3-18/11, Hà Nội Metro tiến hành chuyển đổi thông tin định danh và vé theo thời gian (vé ngày, vé tuần, vé tháng) của hành khách đang sử dụng từ hệ thống cũ (thẻ vé gắn chip) sang hệ thống mới (vé điện tử/ thẻ NFC/ căn cước công dân/thẻ EMV) với giá trị còn lại trên thẻ được giữ nguyên và không mất phí chuyển đổi. Việc chuyển đổi sẽ được thực hiện tại 12 nhà ga tuyến đường sắt đô thị Cát Linh-Hà Đông. Hành khách lưu ý mang theo thẻ căn cước/căn cước công dân gắn chip và điện thoại thông minh để tiến hành chuyển đổi vé cũ.

Từ ngày 10-15/11, Hà Nội Metro tạm dừng bán vé ngày, vé tuần, vé tháng theo hệ thống cũ tại quầy bán vé để nâng cấp hệ thống. Hành khách vẫn có thể mua vé lượt theo hình thức cũ trên máy bán vé tự động tại nhà ga để đi lại và tiếp tục mua các loại vé tuần, vé tháng tại các quầy vé nhưng theo mô hình thẻ vé mới (vé điện tử trên điện thoại di động có định danh/hoặc vé điện tử gắn với căn cước công dân/hoặc thẻ NFC dành cho trẻ em không định danh). Trong thời gian này, nhà ga vẫn duy trì hoạt động 2 cổng soát vé cũ tại mỗi nhà ga để phục vụ hành khách đang sử dụng vé cũ và chưa có thời gian chuyển đổi.

Hà Nội Metro cũng đưa ra khuyến cáo hành khách nên dành thời gian chủ động sớm thực hiện việc chuyển đổi sang hệ thống mới trước ngày 15/11 để được hỗ trợ và xử lý kịp thời phát sinh trong quá trình chuyển đổi tránh mất thời gian cho hành khách xếp hàng chờ đợi vào thời điểm cuối cùng.

N. Huyền