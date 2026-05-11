UBND TP Hà Nội vừa cập nhật tiến độ triển khai dự án Khu đô thị thể thao Olympic. Dự án có quy mô khoảng 9.171ha và tổng vốn đầu tư dự kiến 925.651 tỷ đồng.

Theo kế hoạch, toàn bộ dự án sẽ hoàn thành vào năm 2030.

Đáng chú ý, theo báo cáo, cơ quan chức năng đã thống kê khoảng 175 dự án bị chồng lấn ranh giới với Khu đô thị thể thao Olympic. Trong số này có khoảng 150 dự án đầu tư công và 25 dự án ngoài ngân sách.

Trên cơ sở đó, UBND TP Hà Nội đã có văn bản số 710 (ngày 14/2/2026) về việc tạm dừng các dự án này.

Không chỉ riêng dự án Khu đô thị thể thao Olympic, đánh giá chung về những khó khăn vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện các dự án lớn, quan trọng theo Nghị quyết số 258/2025 của Quốc hội trên địa bàn Hà Nội, UBND Thành phố cũng chỉ ra rằng, trong quá trình triển khai thực hiện, nhiều nhiệm vụ có nguy cơ bị chậm tiến độ so với tiến độ, kế hoạch đã đặt ra do các dự án có quy mô lớn, có sự chồng lấn với nhiều dự án khác.

Vì vậy, cần phải có thời gian để rà soát, xác định chính xác số lượng các dự án chồng lấn để thống nhất nguyên tắc xử lý đối với các dự án trên làm cơ sở để xác định ranh giới, quy mô, quy hoạch dự án.

Liên quan đến dự án Khu đô thị thể thao Olympic, trước đó, ngày 17/12/2025, UBND Thành phố đã phê duyệt kết quả lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án, gồm liên danh CTCP Vinhomes, CTCP Đầu tư bất động sản Ngọc Hồi, CTCP Nghiên cứu đầu tư và phát triển Tương lai và Công ty TNHH Đầu tư và phát triển thương mại Ngọc Quý.

Sau đó 2 ngày, dự án được khởi công ngày 19/12/2025. Giai đoạn đầu triển khai bãi đỗ xe khu tổ hợp thể thao thuộc phân khu B, quy mô khoảng 2,1ha với tổng vốn đầu tư khoảng 72 tỷ đồng.

Sau khi khởi công, Hà Nội tiếp tục triển khai các thủ tục pháp lý và quy hoạch để đảm bảo điều kiện thực hiện dự án theo quy định.

Đến nay, UBND TP Hà Nội đã phê duyệt quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2.000 toàn bộ các phân khu A, B, C, D.

Thành phố cũng đã phê duyệt quy hoạch chi tiết 1/500 khu liên hợp thể thao thuộc phân khu B.

Trước đó, hồi tháng 3, Hà Nội có văn bản yêu cầu 30 xã, phường dừng triển khai các thủ tục đầu tư, xây dựng công trình trong phạm vi ảnh hưởng quy hoạch của dự án Khu đô thị Olympic và dự án trục Đại lộ cảnh quan sông Hồng.

Trong thời gian tới, Hà Nội cho biết sẽ tiếp tục chỉ đạo các sở ngành hoàn thiện quy hoạch chi tiết 1/500 đối với các phân khu còn lại của dự án.

Bên cạnh đó, nhà đầu tư sẽ tiếp tục hoàn thiện hồ sơ đề xuất chấp thuận chủ trương đầu tư gửi Sở Tài chính chủ trì tham mưu UBND Thành phố, Hội đồng thẩm định của Thành phố theo tiến độ đã được phê duyệt theo kế hoạch triển khai.