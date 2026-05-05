Cụ thể, theo hồ sơ đề xuất, liên danh nhà đầu tư gồm CTCP Đầu tư Địa ốc Đại Quang Minh, CTCP Tập đoàn Trường Hải (Thaco) và CTCP Tập đoàn Hòa Phát.

Trong khi đó, ba cái tên từng xuất hiện trong liên danh tại lễ khởi công tháng 12/2025 là MIK Group, CTCP Phát triển Bất động sản Văn Phú và Tập đoàn T&T đã không còn trong hồ sơ mới nhất.

Trước đó, vào cuối năm 2025, MIK Group đã có văn bản gửi UBND TP Hà Nội xin chủ động rút khỏi liên danh. Sau khi phân tích, đánh giá chi tiết dự án, doanh nghiệp nhận thấy liên danh các nhà đầu tư là các tập đoàn hàng đầu Việt Nam, có tiềm lực tài chính vững mạnh và kinh nghiệm thực hiện các dự án lớn trên cả nước.

"Việc MIK Group rút khỏi liên danh các nhà đầu tư sẽ không ảnh hưởng tới tiến độ và chất lượng của dự án”, doanh nghiệp khẳng định.

MIK Group đã làm việc với CTCP Đầu tư Địa ốc Đại Quang Minh cùng các nhà đầu tư trong liên danh, thống nhất phương án xin rút khỏi liên danh các nhà đầu tư và chuyển nhượng toàn bộ quyền và nghĩa vụ của mình trong liên danh cho Đại Quang Minh theo thỏa thuận giữa các bên.

Dù có sự thay đổi, CTCP Đầu tư Địa ốc Đại Quang Minh vẫn giữ vai trò đại diện liên danh trong đề xuất mới cùng Thaco và Hòa Phát.

Phối cảnh dự án Đầu tư xây dựng Trục Đại lộ cảnh quan sông Hồng.

Theo đề xuất, dự án Trục đại lộ cảnh quan sông Hồng có tổng diện tích nghiên cứu khoảng 11.481ha. Trong đó, trục đại lộ cảnh quan chính có chiều dài khoảng 80km, công viên, khu vui chơi giải trí quy mô khoảng 3.500ha; khu đất phát triển đô thị gần 3.300ha; cùng hơn 3.440ha diện tích mặt nước...

Dự án được đề xuất chia thành 17 hợp phần, với hai nhóm chính gồm hạ tầng trục đại lộ cảnh quan và các khu chức năng phụ trợ. Tổng mức đầu tư dự kiến 714.256 tỷ đồng.

Đáng chú ý là phương án thanh toán cho nhà đầu tư thông qua quỹ đất đối ứng. Liên danh đề xuất 12 khu đất với tổng diện tích hơn 5.073ha để thanh toán cho dự án. Trong đó, quỹ đất đối ứng tại các khu đất phát triển đô thị nằm trong phạm vi dự án hơn 2.800ha.

Giá trị quỹ đất thanh toán sơ bộ dự kiến 420.950 tỷ đồng nhưng tổng mức đầu tư dự án khoảng 714.256 tỷ đồng (chênh lệch hơn 293.000 tỷ đồng). Do đó, liên danh nhà đầu tư đề xuất bổ sung quỹ đất đối ứng nằm ngoài phạm vi phân khu sông Hồng khoảng 2.265ha thuộc các xã Ô Diên, Liên Minh và Đan Phượng.

Theo kế hoạch, dự án sẽ được triển khai trong giai đoạn 2026-2038. Trong năm nay, một hạng mục có thể được đưa vào sử dụng là công viên công cộng tại phường Phú Thượng (dự án thành phần số 10).

Giai đoạn đến năm 2030, nhà đầu tư dự kiến triển khai và hoàn thành 7 dự án thành phần.

Từ năm 2030 đến 2035, các hạng mục sẽ được đẩy mạnh, bao gồm khu đô thị đa mục tiêu tại phường Bồ Đề, phường Long Biên (dự án thành phần 16), trục đại lộ cảnh quan tả Hồng (dự án thành phần 2), cùng các công trình kè và chỉnh trị sông trên toàn tuyến.

Giai đoạn cuối từ 2035 đến 2038 sẽ hoàn thiện toàn bộ các dự án thành phần và thực hiện quyết toán dự án.