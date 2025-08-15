Sở GD-ĐT Hà Nội cho hay, năm học 2025-2026, quy mô giáo dục thành phố ước tính có 2.954 trường mầm non và phổ thông, tăng 43 trường so với cùng kỳ năm học trước.

Theo đó, toàn ngành giáo dục Hà Nội sẽ có khoảng 70.500 lớp học với 2.327.000 học sinh (tăng khoảng 60.000 học sinh so với năm học 2024-2025) và 129.300 giáo viên. Hệ thống phòng học các cấp là 68.900 phòng.

Ngoài ra, Hà Nội hiện có 29 trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên với khoảng 29.000 học viên học bổ túc trung học phổ thông và 28.000 học viên theo học hệ liên kết giáo dục thường xuyên.

Năm học mới, Hà Nội tiếp tục ưu tiên tăng cường các nguồn lực đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học theo hướng kiên cố hóa, hiện đại hóa, chuẩn hóa, đạt chuẩn quốc gia và hội nhập quốc tế.

Hà Nội cũng chú trọng việc tham mưu đầu tư cho các trường học còn khó khăn về kinh phí, cũng như các trường đang trong quá trình công nhận lại hoặc công nhận mới đạt chuẩn quốc gia giai đoạn 2021-2030.

Thành phố đặt mục tiêu đến năm 2025, khoảng 80-85% trường công lập đạt chuẩn quốc gia; đạt khoảng 85-90% vào năm 2030.

Hà Nội có 43 trường học mới ở năm học 2025-2026. Ảnh minh họa: Thanh Hùng

Mới đây, tại hội nghị tổng kết Đề án thí điểm chương trình đào tạo tích hợp (song bằng), ông Trần Thế Cương, Giám đốc Sở GD-ĐT Hà Nội cho hay, Hà Nội sẽ tiếp tục triển khai chương trình đào tạo song bằng ở các trường công.

Theo đó, từ nay trở đi, các trường công lập trên địa bàn Hà Nội sẽ có thể đào tạo mô hình mang tính giáo dục công bằng.

“Trước đây, việc đào tạo thí điểm song bằng chỉ tập trung ở 2 trường THPT và 7 trường THCS công lập, còn lại là các trường tư. Nhưng đến nay có thể nói, tất cả các trường công trên địa bàn Hà Nội đều có thể tham gia. Ban Giám đốc Sở GD-ĐT sẽ quyết tâm thực hiện trong giai đoạn tới. Tất cả các trường công trên địa bàn Hà Nội nếu có nhu cầu, đáp ứng đủ điều kiện, nguyện vọng của cha mẹ học sinh và đăng ký thì chắc chắn Giám đốc Sở GD-ĐT sẽ cho phép triển khai. Đây là điều kiện thể hiện sự công bằng trong giáo dục”, ông Cương nói.

Ông Cương cho hay, Sở GD-ĐT Hà Nội sẽ tham mưu nhiều cơ chế, chính sách liên quan đến chế độ tiền lương đối với giáo viên, làm thế nào tạo điều kiện chăm lo tốt nhất quyền lợi chính đáng của đội ngũ.