Để Chương trình Giáo dục Phổ thông phù hợp với sự thay đổi địa giới hành chính và thực hiện chính quyền địa phương 2 cấp, Bộ GD-ĐT mới đây đã đăng tải, lấy ý kiến rộng rãi về dự thảo thông tư sửa đổi, bổ sung chương trình.

Theo Bộ GD-ĐT, việc thay đổi địa giới hành chính, thực hiện chính quyền 2 cấp và Hiến pháp sửa đổi ảnh hưởng trực tiếp đến chương trình của 4 môn học: Lịch sử và Địa lý từ lớp 4 đến lớp 9; Địa lý lớp 12; Lịch sử lớp 10 và Giáo dục công dân (Giáo dục kinh tế và pháp luật lớp 10), do đó cần phải chỉnh sửa chương trình của các môn học này.

Chương trình các môn học được Bộ GD-ĐT dự thảo chỉnh sửa như sau:

Chương trình môn Lịch sử và Địa lý cấp tiểu học

Chương trình môn Lịch sử và Địa lý cấp THCS

Chương trình môn Địa lý cấp THPT

Chương trình môn Lịch sử cấp THPT

Chương trình môn Giáo dục công dân (Giáo dục kinh tế và pháp luật lớp 10)

4 định hướng sửa đổi, bổ sung Chương trình Giáo dục Phổ thông

Theo Bộ GD-ĐT, việc sửa đổi, bổ sung Chương trình Giáo dục Phổ thông được thực hiện theo 4 định hướng: (1) Hạn chế tối đa việc phải sửa SGK khi chỉnh chương trình; (2) Chỉnh những nội dung chưa chính xác về khoa học; (3) Điều chỉnh các nội dung bị ảnh hưởng bởi thay đổi địa giới, mô hình chính quyền và Hiến pháp; (4) Nếu phải sửa SGK ở một khối lớp thì chỉnh luôn các hạn chế khác của chương trình ở khối đó.

Các nội dung xin ý kiến chỉnh sửa

Dự thảo thông tư tập trung vào một số nội dung, cụ thể:

Đối với chương trình môn Giáo dục công dân: Sửa đổi, bổ sung chương trình lớp 10 ở các chủ đề “Hệ thống chính trị nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam” và “Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam”.

Đối với môn Lịch sử: Sửa đổi, bổ sung Chuyên đề học tập lựa chọn ở lớp 10 - chuyên đề Nhà nước và pháp luật Việt Nam trong lịch sử.

Đối với phân môn Địa lý trong môn Lịch sử và Địa lý: Sửa đổi, bổ sung chương trình ở lớp 4, lớp 5, lớp 8, lớp 9 và môn Địa lý ở lớp 12, việc chỉnh sửa chủ yếu về các vùng kinh tế - xã hội như: ranh giới vùng; tên và số lượng các tỉnh, thành phố, quy mô diện tích, dân số của vùng; nguồn lực phát triển kinh tế và tình hình phát triển và phân bố các ngành kinh tế trên các vùng kinh tế - xã hội; các bản đồ hành chính; bản đồ dân cư, bản đồ các ngành và vùng kinh tế ở Việt Nam.

Đối với phân môn Lịch sử trong môn Lịch sử và Địa lý: sửa đổi, bổ sung chương trình ở lớp 7: vấn đề phân kỳ lịch sử phong kiến Trung Quốc; ở lớp 9: việc phân chia giai đoạn trong công cuộc đổi mới ở Việt Nam từ năm 1986 đến nay.

Sử dụng nguyên SGK đã được lựa chọn để dạy học trong năm học 2025-2026

Bộ GD-ĐT cho biết, trong năm học 2025-2026, các cơ sở giáo dục phổ thông trong toàn quốc vẫn sử dụng nguyên SGK đã được lựa chọn để dạy học.

Bộ GD-ĐT sẽ tổ chức tập huấn, hướng dẫn giáo viên về chương trình chỉnh sửa; chỉ đạo việc rà soát, chỉnh sửa SGK của một số lớp thuộc các môn học trên để phù hợp với chương trình chỉnh sửa và sẽ thực hiện SGK chỉnh sửa từ năm học 2026-2027.